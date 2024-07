Zamotaná historie clickoldingu, nejotravnější hry roku

Nelson:Vyfotil jsem ho a ořízl tak, aby jeho obličej nebyl vidět, a pak jsme tu referenční fotku použili o měsíc později.

Opálení: Myslel jsem, že si dělá srandu. Oblečení, které tajemný muž nosí ve hře, je téměř stejné oblečení, jaké jsem měl ten den na sobě, bez masky a pochybných pruhů a záplat.

Nelson:Pokud vyprávím příběh o napjatém, rozrušeném maskovaném muži, který po vás chce, abyste nejen ťukali do pultu, ale chce se na vás dívat, jak to děláte, pak by tento obyčejný kostým s mírným nadzvednutím mohl skončit jako základ design postavy.

porter:Byla to jen hnědá bunda.

Nelson:I když jsem v té době měl jeho svolení, mnoho lidí nechápe úplné důsledky svých činů a rozhodnutí a povolení, které dávají ve tři ráno.

porter: Chci říct, vypadala velmi elegantně. Dan vypadal dobře.

taky:Nemělo by to být vtipné. Proto je to vtipné, protože na Danovi není nic špatného, ​​z čeho by si měl dělat legraci. Jako by cíl byl nyní cílem.

Nelson:Doufám, že mi odpustí v tomto životě nebo v posmrtném životě.

Zatímco mnoho zúčastněných vývojářů té noci opustilo San Francisco bez přemýšlení klikání, Strange Scaffold je v provozu. Ve skutečnosti studio na vývoji hry spolupracovalo s Outersloth. Jak byly zveřejněny propagační materiály, vývojáři, kteří se podíleli na návrhu hry, vykazovali smíšené reakce.

Tran: No, bylo to děsivé.

taky: Říkali jsme si: „Co to sakra je?“ Je to blázen, ale zároveň je pro mě největší inspirací v životě.

Opálení:Když jsem viděl trailer, pamatuji si, že jsem Xalavierovi okamžitě napsal SMS:Nemůžu uvěřit, že jsi k tomu použil moje oblečení!!!“

Tran: První, co jsem viděl, byla postava, je děsivá. Za druhé, bylo to jako: „Nemůžu uvěřit, že se to děje,“ i když jsem věděl, že se to děje. Za třetí, ó můj bože, nemůžu uvěřit tomu vtipu, téhle věci, která začala jako ha-ha legrační, tento Něco, co se vyvinulo ve skutečnou hru. Upřímně, bylo to fakt super.

takySdíleli jsme to na Slacku a byli jsme ztraceni v našich myslích, tak ohromeni závazkem.

OpáleníI když se to všechno zrodilo z něčeho, co začalo trochu lehce a hloupě, hra rozhodně není vtip; Určitě využívá toho nepříjemného pocitu, který jsme tu noc viděli v hotelové hale.

Tran:Je opravdu skvělé vidět všechny věci, o kterých jsme mluvili, jak se spojují, jako Danovo oblečení nebo Garyho logo, a ten druh divného kreativního ducha. Vlastnit něco je skutečný a úžasný.

taky:Myslím, že Aggro Crab si zaslouží honoráře.