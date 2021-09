Zaměřte se na srpnovou inflaci a schůzky centrální banky

Tento týden se ve střední a východní Evropě zaměří na údaje o inflaci za srpen. Očekáváme, že roční míra změny CPI zůstane na stejné úrovni jako v červenci v Maďarsku a České republice, zatímco v Rumunsku vzroste v důsledku základního efektu a vyšších cen pohonných hmot. Jakékoli překvapení v českém a maďarském CPI může vyvolat určité spekulace o změně tempa nebo rozsahu zpřísnění. Očekáváme, že maďarská inflace bude v srpnu 4,7%, ale v průběhu letošního roku se vrátí nad 5%, což by mělo vyžadovat další zpřísnění (byť v menších krocích) ze strany centrální banky s cílem zkrotit inflační očekávání. Tento týden budou centrální banky Polska a Srbska rozhodovat o úrokových sazbách. Očekáváme, že sazby zůstanou v obou směrech vynikající. Polská centrální banka uspořádá tiskovou konferenci, na které bude guvernér podroben intenzivní kontrole, aby vysvětlil, proč centrální banka drží úrokové sazby na 0,1%, zatímco inflace stoupá na 5% (podle rychlého odhadu 5,4% v srpnu). Centrální banka pravděpodobně naznačí, že je nutné počkat na novou prognózu inflace (její vydání je naplánováno na listopad) a získat větší přehled o další pandemické vlně a jejím dopadu na ekonomiku. Očekáváme, že NBP zahájí svůj pěší cyklus na listopadovém zasedání. Samostatně bude několik zemí střední a východní Evropy zveřejňovat údaje o průmyslové výrobě a zahraničním obchodu za červenec. Ty by měly být nepříznivě ovlivněny narušením nabídky a vyššími cenami pohonných hmot. Nakonec Rumunsko odhalí podrobné údaje o HDP za Q221; Očekáváme, že růst bude meziročně potvrzen na 13%.

Vývoj na Forexovém trhu

Středoevropské a východoevropské měny těžily z lokálních makroúdajů z minulého týdne a ze slabšího amerického dolaru. Po dvou měsících nedostatečné výkonnosti ve srovnání s místními kolegy polský zlotý vůči euru jasně vzrostl a vzrostl o 1,4%. Zlotý byl podpořen překvapivě vysokou mírou inflace za srpen (5,4% meziročně), což postavilo polskou národní banku do nepohodlné pozice, vzhledem k jejímu závazku udržovat stabilní úrokové sazby. I když by tento týden setkání NBP nemělo přinést žádnou zásadní změnu v nastavení měnové politiky, v holubičí rétorice nebo náznakech možného zvýšení sazeb se očekává určité zpřísnění. Česká koruna také vzrostla a posunula se na 25,30 vůči euru po revizi údajů HDP za Q221 směrem nahoru, zatímco maďarský forint čeká zářijová schůzka o stanovování sazeb.

Alianční napětí v Rumunsku ovlivnilo leu, které se vůči euru vrátilo na historické minimum 4,94. A konečně, chorvatská kuna a srbský dinár zůstaly stabilní, protože obě centrální banky jsou stále na trhu.

Vývoj trhu s dluhopisy

Jak sílila debata o zužování v eurozóně, výnosy vládních dluhopisů rostly nejen v eurozóně, ale také ve střední a východní Evropě. Navíc ke zvýšení výnosu přispělo několik místních faktorů. V Polsku inflace v srpnu překvapila proinflaci (5,4% vs konsensuální prognóza 5,1%), a výnosová křivka tedy rostla o +15bps u splatností po dobu 3 let. V Rumunsku je vláda premiéra Seta na pokraji zhroucení. To ovlivnilo jak měnu, tak dluhopisy, zejména proto, že střední část křivky ROMGB byla tvrdě zasažena, přičemž výnosy vzrostly o 15–25 bazických bodů. Tento týden Rumunsko znovu otevře ROMGB 2024 a 2034, Srbsko znovu otevře 2032 dluhopisů a Česká republika prodá CZGB 2032 a 2040. Rumunsko, Slovinsko a Maďarsko také nabídnou státní pokladniční poukázky. NBP plánuje v polovině září aukci kvantitativního uvolňování, protože objem nákupů se může oproti předchozím aukcím mírně zvýšit, protože dlouhý konec křivky POLGB se posunul výše. Tento víkend zveřejní agentura Moody’s své hodnocení pro Srbsko.

