Zaměřit se na zachování odkazu komunistické éry pro nový výzkum

Tisíce památek v České republice se během pěti desetiletí komunistické vlády rozpadly. Mnoho z nich bylo ponecháno opuštěných, neopravitelných, zatímco jiné byly zničeny na zem.

Ačkoli ničení historických památek bylo v minulosti přesně definováno, nebyl proveden žádný komplexní výzkum zaměřený na zachování dědictví komunistické éry.

Historici z Akademie věd a dalších institucí, včetně Ústavu pro studium totalitních systémů, se tématu začali věnovat podrobněji. Prvním krokem v jejich výzkumu byla konference, která se tento týden konala v Praze.

Kristina Oleková z Akademického ústavu dějin umění, jedna ze spoluorganizátorů konference, říká, že ničení historických památek bylo výsledkem několika faktorů. Hlavním z nich bylo znárodnění soukromého majetku krátce po skončení druhé světové války:

Uherický palác|Foto: Podzemnik, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 Unported

Stát se chtěl starat o starožitnosti, alespoň do určité míry. Úkol však byl příliš velký, zejména pro centrálně řízenou ekonomiku.

„Pouze v Čechách bylo více než tisíc hradů a paláců, většinou v soukromém vlastnictví, a najednou, za pouhých pět let, je převzal stát, který se o ně měl postarat.“

Dalším problémem je nedostatek kvalifikovaných lidí, kteří by se o památky mohli starat, říká profesorka Milena Housirová, která studuje památkovou péči na Fakultě architektury ČVUT:

“Brzy po válce a ještě před padesátými léty začal režim prosazovat industrializaci stavebnictví. V důsledku toho začali soukromí řemeslníci odstraňovat.”

„Mnoho z povolání, které byly do té doby populární, již neexistovalo. Při stavbě montovaných budov byly využity všechny možnosti a mnoho stavebních dělníků ani nevědělo, co je to cihla.“

Opomíjené účinky se negativně projevily na komunistickém systému. Paní Hauserová říká, že protože úřady neměly žádné prostředky ani vůli k její ochraně, byly vydány příkazy k její demolici:

Existovala silná tendence ničit zchátralé ruiny. Proto bylo mnoho opuštěných kostelů a hradů vyhozeno do vzduchu, takže je nebylo možné vidět. Mnoho z nich mohlo být zachráněno a splnilo by to účel. Pocit neúspěchu však hrál důležitou roli. “

Paní Hauserová konstatuje, že ideologie hrála také důležitou roli při zachování památky za komunismu. Například větší pozornost byla věnována zachování obsedantních účinků. Historická místa z období baroka byla často opomíjena, protože představovala to, co komunistický režim považoval za temnou éru v historii země.