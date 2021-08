Zajímavé fosilní plazy poskytují vodítka k původu hadů a ještěrek

Dvacet let poté, co byl nalezen v Argentině, paleontologové podrobně popsali 231,4 milionu let starou fosilii Lepidosaura. Toto zvíře má rysy umístěné před rozdělením mezi ještěrky, hady a sfingodonty (větev plazů, která dnes zahrnuje pouze zvědavé tuatara). Zkamenělá lebka nedávno podstoupila CT vyšetření a multidisciplinární tým výzkumníků zveřejněno Jejich analýza vzorku je zveřejněna tento týden v časopise Nature.

Zvíře Taitalura Alkoberi. Pro netrénované oko to vypadá hodně jako ještěrka (pro tohoto spisovatele rezavý gekon). Anatomie zvířete je ale mnohem starší, což zjistil výzkumný tým, když mohli fosilii detailně prozkoumat. Žádné z těla zvířete se nezachovalo, uvedla spoluautorka studie Gabriela Sobralová, která dohlížela na CT vyšetření na Harvardu, ale lebka – asi palec a půl dlouhá – je dosud nejucelenější fosílií vývoje lepidosaurů. tisková zpráva. Pohled na lebku ve třech rozměrech poskytl nový pohled na to, jak byly odvozeny lebky moderních hadů, chameleonů, gekonů, tuatarů a dalších.

“Téměř dokonale zachovalé.” Taitalura Lebka nám ukazuje podrobnosti o tom, jak skupina zvířat, včetně „Vzniklo téměř 11 000 druhů, včetně hadů, ještěrek a tuatarů,“ řekl Ricardo Martinez, hlavní autor studie a paleontolog na San Juan National University v Argentině.

“Taitalura Ukazuje některé funkce, které jsme považovali za exkluzivní pro skupinu tuatara, “napsal Martínez v e -mailu Gizmodovi.” Lebka Taitalura Ukazuje, že první lepidosauři vypadali spíše jako tuatara než jako dřep, což je tedy významný odklon od stylu předků. Squamates je skupina plazů složená z hadů, ještěrek a červovitých ještěrek.

Byl objeven v Argentině v roce 2001 (Martínez řekl „Našel jsem ho na povrchu a zvedl ho“), T. koberi Tomu říkají vědciStonkové druhyTermín odkazující na zvířata, která se větvila mimo evoluční strom před řádky, které ještě dnes existují. Jinými slovy, jsou to dříve se vyvíjející druhy, které neměly žádné živé potomky. T. koberi Je to evoluční větev, která odkazuje na formu života před lepidosaury rozdělena do dvou skupin: dřepy a sphenodonts. tak jako tak T. koberi Jsou menší než některé ještěrky – nejstarší zkameněliny dřepů a sphenodont pocházejí z doby před 242 miliony, respektive 238 miliony let – jejich forma je ještě starší. Historie plazů sahá do období triasu Tyrannosaurus rex před více než 150 miliony let.

T. koberi Mělo to určité rysy, které vysvětlovaly Tiagu Simõesovi, evolučnímu biologovi z Harvardské univerzity a spoluautorovi výzkumného příspěvku, že to bylo výrazné. Chyběl otvor čenichu společný archosaurům, evoluční linie, která zahrnuje krokodýly a dinosaury. Jeho hranatá kost, spojující lebku se spodní čelistí, měla zvláštní tvar. Ale CT snímek opravdu odvezl věci domů: Zvíře mělo alternativní kosti jak pro dřepy, tak pro sphenodonty.

Tuatara, plaz Endemický na Novém Zélandu, to byl jediný žijící sphenodont na Zemi Asi 60 milionů let. Vzhledem ke své relativně nezměněné anatomii v průběhu věků je tuatara často nazývána „živou fosilií“. A T. koberi Tento plakát potvrzuje, protože fosilní zvíře je mnohem více jako tuatara než chameleon, beznohé ještěrky a hadi.

Simões použil Bayesovu analýzu k umístění fosilie do evolučního stromu. Modelování znamená, že výzkumný tým dokáže odhadnout, kdy se konkrétní adaptace u lepidosaurů vyvinuly a jak rychle se změnily. Bayesova metoda se týmu potvrdila T. koberi Je to nejprimitivnější člen linie plazů, ze které vzešli všichni ještěři a hadi.

“Ve vědě nikdy nehledáme skutečné odpovědi nebo důkazy, protože základní principy vědy zakazují existenci skutečných odpovědí … V zásadě tyto stromy nejsou nikdy pravdivé a v průběhu času se často mění. Ale pokud po budoucích analýzách a možná nových datech , umístění Taitalura Simões v e -mailu Gizmodo řekl:

Fosilie je významným krokem k porozumění dnešním plazům. Jinými slovy ty, které nespadly s dinosaury. S výjimkou krokodýlů bylo mnoho těchto zvířat na menší straně a miliony let přebývalo ve stínu obrů.

“Jsme tak zvyklí připustit, že druhohorní doba byla věkem obřích plazů, obrovských proto-savců a obrovských stromů, a proto obvykle hledáme zkameněliny, které lze vidět v lidské výšce, jen při chůzi. Většina však součásti starověkého ekosystému byly malé, jako je tomu dnes. “Spoluautor Sebastian Apisteguia, paleontolog z Maimonides University v Buenos Aires, uvedl v tisková zpráva.

Je vždy skvělé vidět na stromě života nějaké nově objevené větvičky, ale pravděpodobně je ještě chladnější vidět vodítka o tom, jak vypadaly celé větve. T. koberi To je přesně ono; Pintové zbytky velké trhliny mezi plazy.

Oprava: Věta v tomto článku mylně označovala tuataru jako „ještěrku“. Zatímco tuatara určitě vypadá jako ještěrky, jsou to sfingodonti. Omlouvám se čtenářům i tuatara za tuto chybu.

