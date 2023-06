57. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech začal v pátek večer s hvězdným obsazením, protože na slavnostním zahájení nechyběl ani politický komentář českého herce a televizního moderátora Marka Ebena.

„Vážení zahraniční návštěvníci, vítejte v České republice,“ řekl na začátku akce, než zdůraznil, že od vzniku jeho země „nikdy neusilovala o obsazení území jiné země,“ podle překladu poskytnutého přes sluchátka. „Ten malý prostor, který máme, je docela dost,“ dodal.

Komentář byl vnímán jako komentář k ruské invazi na Ukrajinu, která byla na mysli mnoha účastníků loňského ročníku festivalu. Pak se také zdálo, že hostitel odkazoval na okupaci Polska a bývalého Československa nacistickým Německem a řekl, že jeho země nikdy nenapadla Německo ani Polsko.

Eben později ve svém úvodním monologu poznamenává, že letošní karlovarská soutěž se skládá z 11 filmů místo 12. Řekl, že pár dní před vyhlášením soutěže čínská vláda zakázala promítání čínských filmů v České republice a označila to za „objednávku“ z Pekingu. To znamená, že čínský film plánovaný do soutěže nemůže být její součástí.

Hostitel nezmínil název dotyčného čínského filmu, který festival nikdy neoznámil.

Eban ale zdůraznil, že pekingský zásah byl také důkazem dopadu filmů. „To jen ukazuje sílu filmu,“ řekl Eben. „Je to podobné jako v diplomacii.“

