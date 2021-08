Zadržený říká, že Čína má v Dubaji tajné vězení s Ujgury

Mladá Číňanka uvedla, že byla držena osm dní v tajném čínském zadržovacím zařízení v Dubaji s nejméně dvěma Ujgury, což může být první důkaz, že Čína provozuje takzvané „černé místo“ mimo své hranice.

Žena, šestadvacetiletá Wu Huan, byla na útěku, aby se vyhnula vydání do Číny, protože její snoubenec byl považován za čínského disidenta. Wu řekla agentuře Associated Press, že byla unesena z hotelu v Dubaji a držena čínskými úředníky ve vile přestavěné na vězení, kde viděla nebo slyšela další dva vězně, oba Ujgury.

Řekla, že byla vyslýchána a vyhrožována čínsky a že byla nucena podepsat právní dokumenty, které odsuzovaly jejího snoubence za to, že ji obtěžoval. Nakonec byla 8. června propuštěna a nyní hledá azyl v Nizozemsku.

Zatímco v Číně jsou „černé stránky“ běžné, Wuův účet je jediným odborníkem známým svědectvím odborníků o tom, že Peking založil web v jiné zemi. Takové stránky by odrážely, jak Čína stále více využívá svůj mezinárodní vliv k zadržování nebo repatriaci občanů, které chce ze zahraničí, ať už jsou to disidenti, podezření na korupci nebo etnické menšiny, jako jsou Ujguři.

AP nedokázala nezávisle potvrdit nebo vyvrátit Wuův účet, ani nebyla schopna určit přesnou polohu černé stránky. Reportéři však viděli a slyšeli potvrzující důkazy včetně razítek v jejím pasu, telefonního záznamu čínského úředníka, který jí položil otázky, a textových zpráv, které poslala z vězení knězi pomáhajícímu páru.

Čínské ministerstvo zahraničí její příběh popřelo. „Mohu říci, že pozice, o které osoba hovořila, je nesprávná,“ uvedla v pondělí mluvčí ministerstva Hua Chunying.

Dubajská policie v pondělí uvedla, že jakákoli obvinění z držení čínské ženy místními úřady jménem cizí země jsou nepravdivá a že Wu před třemi měsíci zemi se svým přítelem volně opustila.

„Dubaj nezadržuje žádné cizí státní příslušníky, aniž by dodržoval mezinárodně uznávané a místní postupy vymáhání práva, ani neumožňuje zahraničním vládám provozovat v rámci svých hranic zadržovací střediska,“ uvádí se v prohlášení vydaném ministerstvem zahraničních věcí. Dubajská vládní mediální kancelář. Dubaj také dodržuje všechny uznávané globální standardy a postupy stanovené mezinárodními organizacemi, jako je Interpol, při zatýkání, výslechu a převozu uprchlíků hledaných zahraničními vládami.

Wu Huan tvrdí, že byla držena osm dní na čínském „černém webu“ v Dubaji spolu s nejméně dvěma Ujgury. AP. Fotografie

Černé stránky jsou tajné věznice, kde vězni obecně nejsou obviněni ze zločinu a nemají žádné právní postihy, bez kauce nebo soudního příkazu. Mnozí v Číně jsou zvyklí bránit navrhovatelům ve podávání stížností na místní vlády, často ve formě hotelových pokojů nebo penzionů.

Yu Jie Chen, docentka tchajwanské Academia Sinica, uvedla, že o čínské tajné věznici v Dubaji neslyšela a takové zařízení v jiné zemi by bylo neobvyklé. Poznamenala však také, že je to v souladu s pokusy Číny učinit vše, co je v jejích silách, aby přivedla zpět vybrané občany, ať už formálními prostředky, jako je podpis smluv o vydávání, a neformálními prostředky, jako je zrušení víz nebo vyvíjení tlaku na rodinu doma.

„To (Čína) nemělo zájem komunikovat až do posledních let,“ řekl Chen, který sledoval mezinárodní soudní řízení Číny. „Tento trend je stále silnější.“

Chen řekl, že zejména Ujguri byli vydáni nebo posláni zpět do Číny, která drží převážně muslimskou menšinu kvůli podezření z terorismu i kvůli relativně neškodným činům, jako je modlitba. Ujgurský projekt lidských práv sledoval prostřednictvím veřejných zpráv 89 zadržených nebo deportovaných Ujgurů z devíti zemí od roku 1997 do roku 2007. Skupina zjistila, že se toto číslo od roku 2014 k dnešnímu dni stabilně zvyšuje na 1327 z 20 zemí.

Wu Huan prchala před nebezpečím repatriace kvůli podpoře svého snoubence Wang Jingyu, vnímaného čínského disidenta. AP

Wu a její snoubenec, 19letý Wang Jingyu, nebyli Ujguři, ale Han Číňané, kteří tvoří etnickou většinu v Číně. Wang je hledán Čínou za zveřejňování zpráv zpochybňujících čínské mediální pokrytí hongkongských protestů v roce 2019 a čínských akcí při hraničním střetu s Indií.

Spolu s Ujgury Čína zasáhla proti disidentům a aktivistům za lidská práva a v rámci celonárodního protikorupčního úsilí zahájila obrovské úsilí o získání podezřelých úředníků. Za prezidenta Si Ťin -pchinga, čínského největšího autoritářského vůdce za poslední desetiletí, Peking jen v roce 2020 vrátil 1421 lidí kvůli obviněním z korupce a finančních zločinů v rámci operace Skynet. Agentuře AP se však nepodařilo najít komplexní údaje o počtu čínských státních příslušníků, kteří byli v posledních letech zadržováni nebo deportováni ze zahraničí.

Dubaj má také historii jako místo, kde jsou Ujguři vyslýcháni a deportováni do Číny. Aktivisté tvrdí, že samotná Dubaj byla spojena s tajnými výslechy s jinými zeměmi. Radha Stirlingová, právní právnička, která založila skupinu zadržených advokátů v Dubaji, uvedla, že pracovala s asi tuctem lidí, kteří uvedli, že jsou drženi ve vilách ve Spojených arabských emirátech, včetně občanů Kanady, Indie a Jordánska, ale ne Číny.

Může to být první důkaz, že Čína provozuje tajné zadržovací zařízení mimo své hranice. AP

„Není pochyb, že Spojené arabské emiráty zadržely lidi jménem spojeneckých zahraničních vlád,“ řekl Stirling. “Nemyslím si, že by někdy pokrčili rameny na žádost tak mocného spojence.”

Patrick Theros, bývalý americký velvyslanec v Kataru a strategický poradce Mezinárodního fóra v Perském zálivu, však obvinění pro Emiratis označil za „zcela nemyslitelné“.

„Nedovolují spojencům svobodu pohybu,“ řekl. „Představa, že by Číňané měli tajné centrum, nemá smysl.“

Americké ministerstvo zahraničí nemělo žádné konkrétní připomínky k Wuovu případu ani k tomu, zda se v Dubaji nachází čínské černé stránky.

„Budeme i nadále koordinovat se spojenci a partnery, abychom se všude postavili proti přeshraničním represím,“ uvedla v prohlášení pro agenturu Associated Press.