Začíná 43. ročník Měsíce bezpečnosti budov

Kampaň International Code Council z roku 2023 „Budování bezpečnosti začíná u vás!“ Zaměřuje se na to, jak je bezpečnost budov osobní, místní a globální

WashingtonA 1. května 2023 /PRNewswire/ — Dnes je první den Měsíc bezpečnosti budov 2023, International Code Council 43Výzkum a vývoj Každoroční kampaň určená ke zvýšení povědomí o otázkách bezpečnosti budov v domácnostech, školách a dalších globálních budovách.

„Letošní téma „Začíná to u vás“ vyzývá lidi, aby se zamysleli nad tím, jak bezpečnost budov ovlivňuje téměř každou část jejich života, včetně jejich domovů a rodin,“ řekl předseda rady Code Council. Michael Wich, CBO. „Během Měsíce bezpečnosti budov vyzýváme lidi, aby si více uvědomili stavební předpisy a normy, které nás chrání před poškozením. Doufáme, že to povede k dalším diskusím o tom, co můžeme udělat pro vytvoření bezpečnějších prostorů pro život, práci a zábavu.“

Týdenní témata letošní kampaně jsou:

první týden: Bezpečnost budov začíná doma ( 1.–7. května ) Zdůrazňuje, jak budovat bezpečnost

Ovlivňuje náš každodenní život.

( ) Zdůrazňuje, jak budovat bezpečnost Ovlivňuje náš každodenní život. Dva týdny: Vy a odborníci na bezpečnost budov ( 8.–14. května ) ukazuje roli stavitele

Bezpečnostní odborníci v našich komunitách.

( ) ukazuje roli stavitele Bezpečnostní odborníci v našich komunitách. třetí týden: Připravte svou komunitu ( 15.–21. května ) se zaměřuje na to, jak se připravit

Přírodní katastrofy a jiné nebezpečné události.

( ) se zaměřuje na to, jak se připravit Přírodní katastrofy a jiné nebezpečné události. čtvrtý týden: Obhajujte svou komunitu ( 22.–28. května ) tipy a nástroje pro

Zasazujte se o bezpečnost místních budov.

( ) tipy a nástroje pro Zasazujte se o bezpečnost místních budov. Pátý týden: společně řešit výzvy ( 29.–31. května ) ukazuje, co státy dělají

Řešení problémů, jako je nedostatek vody a úklid budov.

Každý rok Code Council, její členové a komunity po celém světě oslavují bezpečnost budov prostřednictvím oznámení, vzdělávacích akcí a komunitních setkání. Chcete-li zobrazit aktuální oznámení nebo odeslat svá vlastní k vyhlášení května měsíce bezpečnosti budov, klikněte tady.

„Bezpečnost budov je něco, co mnoho lidí považuje za samozřejmost,“ řekl generální ředitel Code Council. Dominic Sims, CBO. „Tím, že si uvědomujeme stavební předpisy a důležitou roli, kterou hrají v zastavěném prostředí, můžeme se aktivně podílet na udržování našich domovů, škol, podniků a komunit v bezpečí a udržitelnosti.“

Podívejte se na plakát Měsíc bezpečnosti budov 2023 tadynebo se o možnostech sponzorství dozvíte kliknutím sem tady.

Pro více informací navštivte BuildingSafetyMonth.org nebo ICCsafe.org.

O International Code Council

a Mezinárodní rada pro kodex je předním globálním zdrojem modelových kódů, norem a řešení bezpečnosti budov. Kódy, normy a řešení Code Council se používají k zajištění bezpečných, cenově dostupných a udržitelných komunit a budov po celém světě.

International Code Council SOURCE