Zach Lavigne chce při jednání o smlouvě „respekt“, protože tým USA se připravuje na zápas Španělska ve čtvrtfinále olympijských her

Zach Lavigne a tým USA si po porážce s Francií na úvodních olympijských hrách vydobyli nad Íránem a Českem opět výrazná vítězství. Při vítězství 119: 84 nad Tomášem Satoranským a Českou republikou získal Lavigne 13 bodů za střelu 5 ze 7, které doplnil pěti asistencemi, které pomohly Američanům postoupit do play-off části turnaje.

Další je boj proti Španělsku ve čtvrtfinále v 23:40 v pondělí, hodiny poté, co začala volná agentura. Tým USA porazil Španělsko v přátelském zápase v Las Vegas, kde Lavigne nastřílel 13 bodů a několik bodů zdůraznil. Vítězství nad Španělskem by týmu USA přineslo semifinálový zápas proti Austrálii nebo Argentině. Američané prohráli s Austrálií v divadelní show a zdevastovali Argentinu.

Před tímto zápasem proti Španělsku Lavigne znovu otevřel svůj stav smlouvy. S The Bulls na pokraji otevření bezplatné agentury, All-Star vyjádřil touhu získat jeho “respekt” v jednání o smlouvě.

Prostřednictvím Roba Schaefera z NBC Sports Chicago:

“Chci jen svůj respekt. Myslím, že to je hlavní,” řekl Lavigne na otázku, co řekl Býkovi o druhé možnosti. “Jsem po smlouvě; Byl jsem Chicagu velmi loajální a Chicago miluji. Chci jen svůj respekt. Pokud je to nyní, pak později, na tom musíme interně zapracovat a odtud půjdeme. „V budoucnu budeme mít nějaké rozhovory. Myslím, že v tom bude hrát velkou roli volná agentura s ostatními hráči a budováním soupisky. Ale já, AK (Artūras Karnišovas), Mark (Eversley) všichni mluvíme a mluvíme dostanu se na kloub věci “.

Býci mohou znovu vyjednat a prodloužit LaVineovu smlouvu tak, aby mu poskytl maximální nabídku nebo blízko maximální nabídky, ale to by k tomu vyžadovalo použití značného prostoru na čepici (asi 14 milionů dolarů). Zdá se, že LaVine chápe, že by mohlo být obtížné to vytěžit a zároveň optimalizovat soupisku co nejvíce v této mimosezóně, přičemž se předpokládá, že bude v pořádku s odložením prodloužení, pokud Bulls dělají smysluplné pohyby a to je velká nabídka peněz na stole příští sezónu.

Říká se, že Chicago agresivně hledá Lonzo Ball, s mluví od nás Dohoda tří týmů Zapojení pelikánů a sršňů se objevilo v hodinách před volnou agenturou. Brian Windhurst společnosti ESPN Rovněž eliminovali možnost DeMara DeRozana. Je zde spousta pohyblivých částí. Smlouvy Thaddeuse Younga a Tomáše Satoranského byly garantovány pro příští sezónu a mohli by být zapojeni do obchodů. Lauri Markkanen je také kandidátem jít jinam, například Al Farouk Aminu.

Pokud by býci byli schopni provádět tahy a zároveň dávat LaVine své peníze, byl by to nejlepší případ. Zapněte si pásy.