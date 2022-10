Začátek Anglie vs USWNT, přímý přenos a živé skóre: sestavy zápasů, předpovědi a náhled z Wembley

Lvice plánují ukázat svou podporu americkému národnímu týmu v jejich pátečním přátelském utkání ve Wembley.

Tento projev solidarity přichází poté, co byly v pondělí zveřejněny výsledky nezávislého vyšetřování obvinění ze zneužívání a sexuálního zneužívání v National Women’s Soccer League (NWSL).

„Jsme v kontaktu s týmem a některými hráči,“ řekla Beth Meadová, která byla vyhlášena anglickou hráčkou roku.

„Pracujeme na něčem, co jim ukážeme naši podporu.“

Výsledky ročního vyšetřování – vedeného bývalou generální prokurátorkou Sally Q-Yates – zjistily, že NFL, její týmy a USSF „opakovaně nedokázaly správně reagovat, když čelily hlášením hráčů a důkazům o zneužívání“.

„Moje první reakce je, že je to hrozné a nepřijatelné, co se stále děje,“ řekla manažerka Anglie Sarina Weigmanová.

Je mi moc líto všech obětí a samozřejmě to musí okamžitě přestat. Myslím, že je to stále globální problém. Je opravdu čas, abychom všichni vystoupili a zastavili tyhle věci. Je to opravdu hrozné a nepřijatelné.“

„Když jsem to zjistil, bylo mi z té situace opravdu špatně,“ dodal Mead.

Je to globální problém. Ženy by měly být brány mnohem vážněji. Tak hrdý na oběti, které vstaly a řekly to. Lidé se musí začít zlepšovat, řídící orgán ve Spojených státech si musí počínat lépe a my po celém světě musíme být lepší.“