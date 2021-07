Zábavní kalendář od 25. června do 1. července | Umění a divadlo

Oslava Wahoo 150 + 1, Wahoo. Mezi aktivity bude patřit snídaně s palačinkami, jízda na kbelíku, plavání, veletrh prodejců, galerie Shades the Clown, galerie historické fotografie Wahoo, prodej knih v knihovně, prodej pekáren, prodejci potravin, 10bodový kurz hřiště, kukuřičný kurz, pivní zahrada, Hanson The historický dům je otevřený a v pouličním tanci hraje živá hudba Boca Rosse.

Šestý výroční klubový klub Midwest Rollers Car Club Show, 10 am to 4 pm, Sam’s Club South, Lincoln. Vstupní poplatek je 25 $. K dispozici bude jídlo, prodejci a zábava. Vstup je pro diváky zdarma. Veškerý výtěžek ze show poputuje do dětské zázračné sítě.