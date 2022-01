Yoshinori Kitase a Tetsuya Nomura sdílejí zprávy k 25. výročí Final Fantasy VII

Final Fantasy VII ředitel a Remake Final Fantasy VII producent projektu Yoshinori Kitase a Final Fantasy VII návrhář postav Remake Final Fantasy VII kreativní ředitel projektu Tetsuya Nomura sdílené zprávy na oslavu Final Fantasy VII25. výročí.

Final Fantasy VII spuštěn pro Play Station 31. ledna 1997 v Japonsku – dnes před 25 lety.

Yoshinori Kitase

„Letos slaví 25. výročí Final Fantasy VII. Připomíná také 35. výročí Final Fantasy samotná série, což znamená Final Fantasy VII se narodil v 10. roce této 35leté historie.

“Personally, vždy jsem na to myslel Final Fantasy VII jako nedávná hra, ale ve skutečnosti se nyní stala jednou z her z „rané série“. I tak jsme byli loni poctěni, když byla v (japonské) televizní anketě hráči zvolena jako třetí nejoblíbenější hra vůbec. To, že jsme něčeho takového mohli dosáhnout, je velmi zásluhou veškeré podpory, kterou máme od našich fanoušků za ta dlouhá léta. Děkuji mnohokrát.

“Final Fantasy VII se znovu objevila jako nejnovější hra v sérii s tituly jako Remake Final Fantasy VII a Final Fantasy VII: První vojáka v budoucnu se můžete těšit na ještě více vzrušující novinky!“

Tetsuya Nomura

„S 25. výročím Final Fantasy VII Letos hra existuje již čtvrt století. Jsem opravdu vděčný všem fanouškům, kteří milovali Final Fantasy VII během těchto 25 let a díky vaší podpoře Mrak za tu dobu se nikdy necítil daleko.

„Pokračujeme od vydání Remake Final Fantasy VII, Final Fantasy VII: První voják se také nyní otevřela do provozu a další máme Final Fantasy VII: Věčná krize čeká také v křídlech. Se všemi těmito vzrušujícími novými projekty mám pocit, že stále více lidí podporuje Final Fantasy VII. Nejen fanoušci z původní hry, ale i ti, kteří ji nikdy nezažili, jsou přitahováni do jedinečného světa Final Fantasy VII.

„A nových bude ještě víc Final Fantasy VII projekty, které začaly po remaku přicházejících v budoucnu. Tým vidí toto 25. výročí jako průjezdní bod na naší cestě s Final Fantasy VIIa budeme i nadále usilovat o ještě větší věci, proto nás prosím i nadále podpořte!

