York United přidal na seznam podpisem tří mládežnických internacionálů

TORONTO – Fotbalový klub York United v pátek přidal na soupisku mladých internacionálů z České republiky, Dánska a Brazílie. Český útočník Martin Graciar si vysloužil čepici za reprezentaci své země do 16 let, když mu bylo pouhých 14 let. Dánský střední obránce Daniel Obijer přichází do kanadské Premier League na základě dvouleté smlouvy s dalšími opcemi pro klub do roku 2025. Devatenáctiletý Obbejer debutoval mezi profesionály v 16 letech v dánském Odense. Brazilský levý obránce Eduardo Jesus podepsal dvouletou smlouvu s opcí do konce roku 2024. Devatenáctiletý hráč, bývalý reprezentant do 16 a 17 let, strávil svou fotbalovou kariéru v brazilském klubu Vitoria. „Všechny tři mezinárodní podpisy, které jsme tento týden uzavřeli, měly ve hře několik skvělých příležitostí, ať už jde o klub nebo zemi. Rozhodli se však být součástí naší organizace, investovat do naší komunity a být přesvědčeni o tom, co tady děláme,“ řekl generální ředitel/prezident York a General Motors. Angus McNab v prohlášení. „Je to opravdu vzrušující a doufám, že se k nám lidé na této cestě připojí. Slibuje, že to pro York United bude velmi speciální rok.“ – Tato zpráva byla poprvé publikována v The Canadian Press dne 7. ledna 2021 Kanadský tisk