York United FC s potěšením získal českého útočníka Martina Graciera.

22letý hráč se připojí k dvouleté smlouvě s klubovou opcí do konce roku 2024.

Legenda Gracie začala ve Spartě Praha, ale na výsluní se prosadila jako dospívající předchůdce v FC Victoria Place a propadla se do klubu, který se prosadil doma (jejich první ligové vítězství bylo v roce 2011) i na evropské scéně (UEFA). Liga mistrů a příští sezóna Evropská liga UEFA). V roce 2014 byl ve 14 letech povolán do týmu České republiky do 16 let a hned ve svém prvním zápase proti Německu skóroval.

Jeho aktivity pro klub a zemi vyvolaly velký rozruch. Trvalý pohyb není nikdy dokončen.

Po krátkém návratu do Plzně Gracier zůstal v české špičce, ale v roce 2017 podepsal smlouvu se slovinským Libercem. Tam pokračoval ve vynikající hře za národní tým a byl součástí českého týmu do 19 let. Před finále mistrovství Evropy těsnou porážkou s Anglií. Gracier viděl web při porážce ve skupinové fázi proti Portugalsku.

Ještě téhož léta snil o Serii A a připojil se k Fiorentině, ale hned mu byla připsána další sezóna pro Liberec. Navzdory tomu, že strávil většinu své kampaně vzadu, Gracier skóroval čtyřikrát v lize, než odešel do Florencie. Často byl na lavičce seniorského týmu La Violy, včetně špičkových bitev s monstry jako Juventus, Inter, Neapol a Lazio.

V roce 2019 dostali Řekové půjčku zpět tam, kde začali: Sparta Brock. Navzdory přesunu reprezentovat národní tým do 21 let ho zranění opět brzdilo po většinu sezóny. Před podpisem smlouvy s Yorkem United strávil kampaň v roce 2021 na hostování v české přední straně FK Mladá Boleslav.

„Martinův odkaz a fotbalové vzdělání jsou na špičkové úrovni,“ říká generální ředitel, předseda představenstva a generální ředitel Angus McNab.

„Je to jedno z nejzajímavějších pozadí, jaké jsme kdy v kanadské Premier League viděli. [Johnston], Lowell [Wright] A Max [Ferrari]. Je to velmi talentovaný průkopník a doufáme, že s námi může mít skutečný dopad.

„Moje žena by mě za to nahrála, ale ve skutečnosti jsem s Martinem podepsal smlouvu na porodnici a porodnici v nemocnici Lenox Hill a čekal, až mého syna před narozením zavolají na operační sál!“

„Jsem tak nadšený, že jsem součástí tohoto klubu,“ říká Gracier.

„Pro tým je to vzrušující období, zvlášť když vezmeme v úvahu, jak minulá sezóna skončila play off. Těším se, až se teď přestěhuji do Toronta a zahájím sezonu.“