Xiaomi před oznámením potvrzuje design 13 Ultra a podrobně popisuje displej nového C7

B Nick Tigertaker, před hodinouCelý smysl sledování videí v HDR spočívá v tom, že získáte maximální kontrast jasu… více2 600 nitů není vše vystaveno, takže z toho nezískáte žádnou výhodu.

B BMHater12, před 1 hodinouProtože se nedíváte na HDR obsah a obviňujete Číňany? jak jsi na hovno?HDR neprospívá 10×10 pixelům z nadměrného jasu.

A Anonymní, před 3 hodinamiMístní obrazovka na telefonu za 1 600 eur? Vtip .. Čína ⭐ ještě mnohem horší než VisionoxVětšina lidí si myslí, že Huaxing Premium Monitors (CSOT) je lepší než Visionox. Jejich horní obrazovky jsou velmi dobré. Bude to určitě velmi dobrá obrazovka, možná ne nejlepší, ale přesto velmi dobrá

s Patriku

p4x

před 37 minutami david040882, před 1 hodinou1 740 $? splnil? V žádném případě člověče, zakopáváš. Bude to asi 1200 dolarůMiláček. Xiaomi Mi 13 Pro zde již stojí 30 000 Kč (1 407 $).

n Anonymní, před hodinouVzhledem k tomu, že by nikdo nestál venku s obrazovkou přímo proti slunci, aby sledoval video (… víceCelý smysl sledování HDR videí spočívá v tom, že získáte maximální množství kontrastu jasu mezi nejjasnějšími a nejtmavšími částmi každého snímku, což znamená, že čím vyšší je maximální jas, tím lépe – pokud nemůžete nějak zvládnout jas, který je vždy Máte možnost to odmítnout pomocí posuvníku.

A david040882, před 1 hodinouJak moc? Myslím tím, že například v Rumunsku stojí 13 Pro 1200 dolarůMuž řekl v Česku jasně. Xiaomi na některých trzích vždy zdražuje. Ve Španělsku je to také 1 400 eur. Než odpovíte, můžete si zkontrolovat cenu na příslušných webových stránkách Xiaomi pro různé země, pokud zmíníte konkrétní zemi. Tento štítek je z České republiky, takže tamní ceny znají a ceny tam uvedli. Zde je odkaz na obchod Xiaomi Česká republika pro vaši referenci

https://www.xiaomicesko.cz/xiaomi-13-pro/

Dr Airlan, před 1 hodinouXiaomi 13 pro v České republice stojí 31 490 Kč (1 480 USD). Myslíte si, že Ultra 13 bude… víceJak moc? Myslím tím, že například v Rumunsku stojí 13 Pro 1200 dolarů

? Nick Tigertaker, před hodinoulol tento chlap uspěl v nehorázném tvrzení, že HDR videa jsou k ničemu, zatímco on trpěl sinusofobií… víceVzhledem k tomu, že nikdo nebude stát venku s obrazovkou přímo otočenou ke slunci, aby sledoval video (protože by to natáčelo 50–70 % APL (výrazně mimo maximální jas 1 %)), nedává to smysl a telefony nevydrží déle než několik minut, než se zahřeje a jas se sníží. Nikdo ve vnitřních prostorách také nechce, aby oči směřovaly do 2 000, 2 300, 2 500 nitů. Jako někdo, kdo používal zařízení s bílou spouštěcí obrazovkou, mi věřte, že 700 nitů doma ani nechcete. Většina televizí nejde ani přes 600. Pořád zvládnou pořádně HDR.

? david040882, před 1 hodinou1 740 $? splnil? V žádném případě člověče, zakopáváš. Bude to asi 1200 dolarů13 profesionálů: 1 400 eur Ultra> Pro

? BMHater12, před 1 hodinouProtože se nedíváte na HDR obsah a obviňujete Číňany? jak jsi na hovno?ppl zde víte, jaké filmy na telefonech? Myslím, že to udělali pouze uživatelé Sony, alespoň k čemu hateři Xperia používají cliam. V každém případě žádná stránka nemůže donutit x6 profíka na tuto úroveň. Můžete vyhledávat kdekoli, protože pouze jedna webová stránka dosud nezveřejnila recenzi.

? Erlane, před 2 hodinamiNáhradní obrazovka e6 na Xiaomi 13 pro stojí v Číně 200 dolarů z webu Xiaomi… víceTo je poplatek za opravu. Pamatuji si zde všechny opravny účtované za obrazovku samsung s8 v hodnotě asi 50 % maloobchodní ceny telefonu, když obrazovka nestála více než 5–6 %. Je to podvod jako Apple. Přes 500 $ za profi max zadní sklo a směšné peníze za výměnu baterie (zde rozhodně více peněz než ekvivalent 300 $ za servis baterie ipadu). Neznám cenu 4K oled, ale QHD 120Hz Ltpo E6 samsung je určitě pod 100 $.

Pochybuji, že by OLED z Číny se „stejnými specifikacemi“ stál méně než 50-55 $/jednotka.

A david040882, před 1 hodinou1 740 $? splnil? V žádném případě člověče, zakopáváš. Bude to asi 1200 dolarůXiaomi 13 pro v České republice stojí 31 490 Kč (1 480 USD). Myslíte si, že 13 Ultra bude mnohem levnější než Xiaomi 13 pro? Myslím, že bys měl jít!

A Pamatuji si, když byla Leica na telefonech Huawei.

Teď je to na xiaomi…

Ale vypadá to pěkně, ale bude to drahé

n Modrá, před 2 hodinamiPořád to nechápu. Tato funkce je zcela zbytečná, stejně jako všechny čínské nápady.Lol Tento chlap dokáže bezostyšně tvrdit, že HDR videa jsou k ničemu, a zároveň je sinofobní. Samozřejmě, vašim slovům by se rozhodně mělo věřit.

Dr Patricku, před dvěma hodinamiXiaomi 13 Ultra má v ČR stát 37 000 Kč (1 740 dolarů).1 740 $? splnil? V žádném případě člověče, zakopáváš. Bude to asi 1200 dolarů

Modrá, před 2 hodinamiPořád to nechápu. Tato funkce je zcela zbytečná, stejně jako všechny čínské nápady.Protože se nedíváte na HDR obsah a obviňujete Číňany? jak jsi na hovno?

B rizki1, před 4 hodinamiPřesněji HDR? Stále působivé, téměř o 1 000 lumenů více než S23U.Pořád to nechápu. Tato funkce je zcela zbytečná, stejně jako všechny čínské nápady.

s Tinne, před 3 hodinaminadměrný mobil.vlastně

A Anonymní, před 3 hodinamiChcete-li ušetřit co, možná 30 $ za jednotku nebo ani to ne? QHD E6 Samsung ne více než 85-88 dolarů.

Náhradní obrazovka e6 na Xiaomi 13 pro stojí v Číně 200 dolarů z webu Xiaomi. Pokud mohou ušetřit 30 dolarů, pravděpodobně by měli zaplatit za alespoň 2 senzory imx858, takže je to v pořádku