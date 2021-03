Xbox testuje tlačítko „Hold My Game“, aby zrychlil stahování

Testerům beta verze Xbox v programu Insider se může během stahování her, aplikací a aktualizací zobrazit v jejich uživatelském rozhraní nové tlačítko. Po celá léta si hráči stěžovali, že stahování se při čekání na hry zpomalilo až do doby procházení, a jediným způsobem, jak je přiblížit maximální možné rychlosti, bylo ručně zavřít všechny čekající tituly.

Poté byla představena řada Xbox X. Rychlé obnovení, díky kterému byl návrat do her jednodušší a rychlejší, Ale stále má stejný účinek, že někdy zpomaluje stahování. Xbox One vysvětleno Systém spravoval prostředky, aby se ujistil, že hry pro více hráčů mají šířku pásma, kterou potřebují k práci, ale přístup byl ve většině případů stále velmi agresivní.

Vzhledem k tomu, že mnoho her nyní dosahuje velikosti přes 100 GB a aktualizace, které mohou být samy o sobě dost podstatné, je to skutečný problém, ale tým Xbox se ho chystá vyřešit. Jako Popsáno v tomto tweetu„Tlačítko„ Pozastavit moji hru “udržuje vaši hru připravenou k rychlému obnovení / obnovení a odemknutí dostatečného výkonu Xbox, aby bylo možné spravovat stahování v plné rychlosti.

Ahoj uživatelé Xbox! Všimli jste si, že tyto změny se nyní zavádějí? Zavěšení do fronty vám umožní stahovat v plné rychlosti a zároveň zajistit, že vaše hra zůstane obnovitelná (nebo může rychle pokračovat v sérii X | S). Nové bannery v plné knihovně vás přenesou do ještě užitečnějších kategorií! pic.twitter.com/L49winRpM0 – Eden Marie (@neonepiphany) 16. března 2021

Prozatím je tato funkce stále v testování s Insidery, ale nakonec by se měla rozšířit. Jedinou věcí, která je k dispozici všem, je možnost přístupu k vašim úspěchům prostřednictvím aplikace Xbox. byla Uvedeno v poznámkách k březnové aktualizaciJe aktivní od dnešního dne.