Xbox odstraňuje Homestead Arcana Achievement bezprecedentním krokem

podle Eurogamer Ve zprávě Microsoft vstoupil a odstranil Xbox Achievement z Xbox One Usedlost Arcana Poté, co zjistil, že dosažení bylo obtížné.

Homestead Arcana byla původně spuštěna na Xbox Game Pass 21. dubna 2023 s více než třiceti úspěchy, které můžete odemknout hraním příběhu hry a plněním konkrétních misí. Netrvalo však dlouho a hráči si uvědomili, že odemknutí achievementu s názvem „You Can’t Be Too Prepared“, který vyžaduje, abyste vytvořili každý předmět ve hře, bylo obtížnější než ostatní, protože recept na Zelené kotníkové boty nebyl. Ve hře se vůbec neobjevuje.

Hráči, kteří se pokoušeli odemknout You Can’t Be Too Ready, si brzy všimli, že úspěch byl odstraněn. Těm, kterým zbývá pouze tento úspěch, se podívejte na aktualizaci Gamerscore s úspěchy 1000/1000G a 35/35.

Není jasné, zda Xbox odstranil úspěch sám o sobě, nebo tak učinil, protože je o to požádal vývojář Serenity Forge. Oslovili jsme Xbox a oni odmítli komentovat.

Odebrání úspěchu je na Xboxu extrémně vzácné – tak vzácné, že to může být ve skutečnosti bezprecedentní. Za normálních okolností se Xbox raději pokusí opravit chybné nebo problematické úspěchy, než je odstranit. Tak či onak, Homestead Arcana má nyní nižší výkon.

