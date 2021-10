WSOPE COVID vládne, protože Česká republika zavádí omezení

Novinky z WSOP

World Series of Poker v Evropě se rychle blíží a hostitelské místo, King’s Resort, aktualizovalo své pokyny pro COVID.

V souladu se změnami zdravotních zákonů v České republice King’s Resort zdůraznil, že každý návštěvník kasina musí prokázat, že byl očkován proti COVID-19. Každý, kdo nebyl očkován nebo kdo není ochoten/schopen prokázat důkazy, musí projít testem na antigen nebo testem polymerázové řetězové reakce. Stejně jako na WSOP v Las Vegas budou hráči muset v kasinu a u pokerového stolu nosit obličejové masky.

Pravidla WSOPE potvrzena, protože omezení COVID se zvyšují

Úterní večerní oznámení přišlo v patách nových omezení, která zavedl český ministr zdravotnictví Adam Wojciech. S nárůstem pozitivních případů za poslední dva týdny Fitch zavedla 25. října povinné používání roušek na veřejných místech. Ministr zdravotnictví také řekl, že povolení COVID by měla být kontrolována na všech veřejných místech.

Česká republika podala COVID povolení v červnu. Místní média však uvedla, že je v barech, restauracích a dalších zábavních zařízeních vyžadován jen zřídka. To se změní 1. listopadu, protože Voigt to stanoví jako zákonný požadavek na vstup. Pověřil také zvláštní pracovní skupinu „hygienických expertů“ a policistů, aby prováděla namátkové kontroly v podnicích, aby se ujistil, že dodržují pravidla.

King’s Resort dříve řekl CardsChat, že pro WSOPE bude vyžadován negativní test na antigen nebo test PCR. Hráči mohou také prokázat, že byli očkováni po dobu nejméně 14 dnů nebo se za posledních 180 dnů zotavili z COVID-19.

Status COVID se stává podmínkou vstupu

Nejnovější oznámení potvrzuje, že tyto podmínky vstoupí v platnost, když WSOPE začne 19. listopadu. Pravidla také zajišťují, že King’s Resort vyhoví nové vlně omezení v České republice. Podle oznámení musí všichni návštěvníci splnit jednu z následujících podmínek, než se budou moci zúčastnit WSOPE:

Výsledky negativního antigenního testu provedeného do 24 hodin po příjezdu

Odešlete negativní výsledky PCR do 72 hodin od příjezdu

Poskytněte oficiální důkaz, že se zotavili z COVID-19 do 180 dnů od příjezdu

Poskytněte důkaz, že obdrželi vakcínu schválenou EU

The King’s Resort akceptuje jako doklad o očkování digitální certifikát EU COVID, známý jako Green Pass. Jakékoli jiné formy důkazu používané v domovské zemi hráče budou rovněž akceptovány.

Jaké vakcíny jsou přijímány?

Potenciální hráči WSOPE se budou muset ujistit, že budou vyzváni k prodloužení EU schválená vakcína. Následující vakcíny proti COVID jsou uznávány Evropskou lékařskou agenturou:

Pfizer (vyžaduje dvě dávky)

Moderna (vyžaduje 2 dávky)

AstraZeneca (vyžadují se dvě dávky)

Johnson & Johnson / Janssen Pharmaceuticals (vyžaduje 1 dávku)

Evropská lékařská agentura má také určité vakcíny pod „pravidelným přezkumem“, které budou rovněž přijaty do WSOPE:

CureVac (vyžaduje dvě dávky)

Sanofi-GSK (vyžadují se dvě dávky)

Novavax (vyžaduje 2 dávky)

Úterní oznámení potvrzuje to, co mnozí již očekávali na letošním WSOPE, a jako takové by nemělo vyvolávat takové obavy, jako když WSOP změnilo svá pravidla COVID. Někteří hráči se však mohou rozhodnout, že se letošního ročníku kvůli aktuálním omezením nezúčastní.

Ať už se lidé rozhodnou jakkoli, WSOPE bude pokračovat s King’s Resort mezi 19. listopadem a 8. prosincem.

