Wordle Today: Zde je odpověď a rady Wordle pro 16. července

Vítejte o víkendu. Je sobota, zvládli jste to! Jaký lepší způsob, jak si ulehčit volný čas, než se zabývat tím nejnovějším slovo. Pokud se vám nedaří najít řešení, pomůžeme vám.

Odpovězte 15. července Wordle, Puzzle #392 najdete na konci tohoto článku, nebo si můžete jednoduše přečíst několik roztomilých tipů, rad a strategií, které vám pomohou každý den.

kde slovo pochází z?

slovoNáhlá exploze na konci roku 2021 vedla k tiskovému turné zaměřenému na jeho tvůrce. Bývalý inženýr Reddit Josh Wardle ve skutečnosti přišel s hrou v roce 2021 jako soukromý trénink pro něj a jeho hru milujícího partnera. Nakonec se stal základem v jejich rodině Zprávy WhatsAppTehdy začal Wardle tušit, že by mohl mít něco dost speciálního na širší vydání.

Nyní tuto hru hrají každý den tisíce lidí po celém světě Fanoušci dokonce přišli s alternativami k slovo Inspirováno originálem. To zahrnuje hru na identifikaci hudby Hurdel oblíbený hollywoodský šprt herec A zarámovaný a variace jako např Dordell A Kvardle To tě dělá Hádejte několik slov najednou .

Ne den poté? Najdete soubor slovo Odpověď na 15. července je zde.

co je nejlepší slovo počáteční slovo?

Máme nějaké nápady Abychom vám pomohli vybrat perfektní první krok. Tyto tipy zahrnují výběr slova s ​​alespoň dvěma různými samohláskami a také s několika běžnými souhláskami, jako je S, T, R nebo N. Odpověď nebude znovu za několik let – takže pokud se vám podaří nepolapitelný 1/6 skóre, oslavte změnou pěti startů.

Co se stalo slovo Archiv?

Zatímco můžete hrát jednou Kompletní archiv minulých hádanekArchiv na požádání smazán The New York TimesPodle tvůrce stránek.

on je slovo čím dál těžší?

Pokud jste našli slovo velmi snadné, Existuje tvrdý režim, který můžete povolit Dát si větší výzvu. Ale pokud tento režim neaktivujete, můžeme vás ujistit slovo Nebuď těžší.

Proč existují dva různé typy slovo odpovědět několik dní?

Spodní řádek slovo je, že každý řeší stejnou hádanku se stejnou odpovědí, bez ohledu na to, kde na světě se nacházíte. Někdy však logická hra přijímá dvě různá správná řešení ve stejný den. Tato odchylka je způsobena Změna The New York Times Začal jsem ho vyrábět poté, co jsem ho dostal slovo Začátkem tohoto roku vytvořila Wardleův původní seznam vzrušující slova, která tým považuje za nejednoznačná nebo urážlivá.

Abyste se ujistili, že vždy dostanete stejnou hádanku jako všichni ostatní, aktualizujte si před hraním prohlížeč – nebojte se, stránka si váš styl udrží.

skrytá nápověda pro slovo Odpovězte 16. července

Slovo, které můžete použít k popisu domu.

slovo Dnes je slovo o 5 písmenech, které začíná na…

… písmeno R!

je dnes slovo Slovo s dvojitým písmenem?

Ano, je tam slabina v pohodě.

slovo Dnes: Jaká je odpověď?

připraven?

Teď vám vlastně řekneme slovo dne.

že to…

prostorný.

K tomuto článku přispěli Catelyn Welch, Sam Haysom, Amanda Yu a Adam Rosenberg.