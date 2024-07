Magna Exteriors (Bohemia), česká pobočka kanadské automobilové společnosti Magna International, podepsala 15letou PPA smlouvu s českým developerem obnovitelných zdrojů energie Woodburn Capital Partners.

Smlouva je založena na 2,4 MW střešní fotovoltaické instalaci v továrně Magna Exteriors v Liberci. Instalace fotovoltaického projektu v hodnotě 52 milionů Kč (2,22 milionu USD), jehož subdodávkou je český specialista na solární a tepelná čerpadla Woltair, zahájí provoz v září 2024.

Lucie Kopečková, vedoucí projektů PPA, říká, že jde o první z několika PPA, které Woodburn Capital Partners očekává do konce roku 2025.

„Aktivně se snažíme představit DDD zákazníkům v celém regionu, včetně Bosny a Hercegoviny a Chorvatska,“ uvedla Kopečková v tiskové zprávě. „Naše smlouvy o prodeji budou postaveny na výrobě obnovitelné energie na místě i mimo něj, ať už se jedná o střešní nebo pozemní elektrárny, v zemích, kde sídlíme.“

Očekává se, že FVE bude tvořit 8 % roční spotřeby elektrárny. Pro Magna Exteriors (Čechy) je to krok k dosažení závazku využívat 100% obnovitelné energie v Evropě do roku 2025 a globálně do roku 2030, uvedl technický ředitel společnosti Tomáš Radosta.

Podle zakladatele Voltaire Daniela Helgla jde o první spolupráci mezi Woodburn Capital Partners a Voltaire.

Tento obsah je chráněn autorským právem a nesmí být znovu použit. Pokud byste s námi chtěli spolupracovat a znovu použít některý z našeho obsahu, kontaktujte nás: [email protected].