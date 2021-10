Wolves jmenují do AHL brankáře Josefa Kořenáře; Vejmelka zůstává jako záloha

Coyotes v pátek oznámili přesun na soupisku, což potvrzuje, že Karel Vejmelka bude v úvodu základní části brankářským týmem číslo 2, což je poněkud překvapivý tah.

Ale 25letý Vejmelka si své místo za Carterem Huttonem na soupisce vysloužil několika působivými výkony ve třech předsezónních hrách a před tím působil v Rookie Faceoff a rozvojovém táboře.

Vejmellka, rodák z České republiky, který Coyotes podepsal v květnu smlouvu na jeden rok, je bývalý Nashville Predators draftu pátého kola, který si ještě musí zahrát zápas základní části NHL. Při výhře Arizony 3: 1 nad Vegas Golden Knights v roce zaznamenal 25 zákroků Konec předsezóny ve čtvrtek večer.

Po dvou dobrých výkonech, kterých se zúčastnil jako střídající a uzavřený soupeř, trenér Coyotes Andre Torini řekl, že na trenérské schůzce bylo rozhodnuto, že Vemelka přiměje zápas začít a skončit v síti. Ta hra přišla ve čtvrtek v Las Vegas.

“Říkat, že byl na stejné úrovni, je podhodnocení. Byl opravdu dobrý a byl velkou součástí naší výhry (čtvrtek), takže ho dostal,” řekl Torrini.

Josef Kořenář je přidělen do AHL Tucson a jako Roadrunners se připojí k Ivanu Prosvetovovi, dalšímu potenciálnímu hráči Coyotes s malými zkušenostmi v NHL.

Třiadvacetiletý Koenář získal v červenci obchod se San Jose Sharks, který do tohoto týmu poslal Adina Hilla. Po jediné ztrátě Coyotes v předsezónní sezóně, 5: 3, dal minulou neděli v El Pasu 5 gólů na 33 střel.

„Je to stále mladý brankář a stále je to dobrý brankář,“ řekl Torini s tím, že o klíčovou pozici v Tucsonu se utkají Kushina a Prosvetov. „Myslím si, že je to pro nás jako organizaci pozitivní.“

