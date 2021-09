Washington FC je první profesionální sportovní tým, který přidal Grubhub na hřiště

UnitedHealthcare se stala první zdravotní pojišťovnou, která svým členům nabídla bezplatné roční předplatné Apple Fitness+, prémiového fitness programu soustředěného kolem Apple Watch.

Apple Fitness + Zahájen v prosinci 2020, zahrnuje 10 typů školení a zahrnuje širokou škálu trvání (5 až 45 minut) a disciplíny (HITT na jógu). Knihovna obsahuje 1 200 zaznamenaných tréninků 4K Ultra High Definition (UHD) a od příštího týdne se seznam ještě dále rozšíří o: Pilates, meditaci s průvodcem a nový odkaz, který připraví uživatele na sněhovou sezónu, která povede bruslaře-vítěze bruslaře Ted Ligety.

Mezi další nové funkce oznámené později v tomto roce patří expanze do 15 zemí s překladem do šesti jazyků a skupinové tréninky, kde lze synchronizovat až 32 uživatelů ve stejné živé relaci pomocí technologie Apple SharePlay.

Zvláště pozoruhodný je pohyb směrem k větší podpoře duševního zdraví. Fitness+ dříve nabízelo Mindful Cooldowns, ale nyní přidalo až 20minutové sezení v devíti tématech vedených meditací. Aktualizace watchOS 8 také mění aplikaci Breathe na Mindfulness s novou možností nazvanou Reflect – kde je uživatel povinen usilovat o klid a pozitivní náladu.

Akce UnitedHealthcare začíná 1. listopadu. Dříve spuštěno pojišťovnou United Healthcare MotionMotivační program, který odměňuje uživatele mimořádnými výdaji na zdravotní péči splněním různých mobilitních kritérií s jejich nositelnými zařízeními.

“Jsme velmi nadšeni, že můžeme spolupracovat s UnitedHealthcare, abychom tuto nabídku Apple Fitness+ poskytli milionům lidí, kteří chtějí získat motivaci a zůstat naživu pro zdravější životní styl,” uvedl Jay Blahnik, senior ředitel fitness technologií společnosti Apple, ve svém prohlášení. S naším vítajícím týmem trenérů, který vede řadu hudebních tréninků, které vás udrží od začátku do konce, nové vedené meditace přicházející příští týden a váhy z vašeho Apple Watch přímo na obrazovce, Fitness+ má tolik způsobů, jak to udělat jste aktivní bez ohledu na to. Bez ohledu na to, kde jste na své fitness cestě. “