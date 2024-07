Vzhledem k tomu, že ledovce na Aljašce tají rychleji, zde je riziko

Klimatické změny si vybírají obrovskou daň na aljašských ledovcích: Tání ledovců ve velkém aljašském ledovém poli se zrychluje a může dosáhnout nevratného bodu zlomu dříve, než se dosud myslelo, Nová vědecká studie Vydáno tento týden naznačuje.

Aljaška obsahuje jedny z největších ledových polí na naší planetě a jejich tání významně přispívá ke zvýšení hladiny moří. Jak led taje, hladina zemských oceánů stoupá, což pomalu způsobí, že se některé světové pobřežní oblasti ponoří pod vodu.

„Je neuvěřitelně znepokojivé, že náš výzkum našel od počátku 21. století rapidní zrychlení rychlosti úbytku ledovců na ledovcovém poli,“ řekl Bethan Davies, hlavní autor studie a glaciolog z Newcastle University ve Spojeném království. studie publikovaná v časopise Juno Glacier. prohlášení.

Led na Aljašce a stoupání hladiny moří

Ukázalo se, že ztráta ledu z ledovců a ledových polí – v důsledku globálního oteplování způsobeného člověkem – přispívá ke zvýšení hladiny moří a očekává se, že Aljaška zůstane největším regionálním přispěvatelem k tomuto efektu po zbytek tohoto století.

Nový výzkum, publikovaný v britském recenzovaném časopise Příroda komunikaceStudie zjistila, že míra zmenšování ledovcových oblastí byla v období 2015-2019 pětkrát rychlejší než v období 1948-1979.

Celkově byla celková ztráta ledu na ledovém poli Juneau v letech 1770 až 2020 přibližně jedna čtvrtina původního objemu ledu.

Studie zkoumající chování ledovců za 250 let

K dokončení studie použili vědci historické záznamy, letecké fotografie, 3D terénní mapy a satelitní snímky k rekonstrukci chování ledovců za posledních 250 let.

Vědci tvrdí, že pokud bude tento trend tání pokračovat, mohlo by to posunout ústup ledovců za bod potenciální obnovy.

„Jak ledovce na náhorní plošině Juneau pokračují v tání a led se stahuje do nižších úrovní a teplejšího vzduchu, spuštěné procesy zpětné vazby pravděpodobně zabrání tomu, aby ledovce v budoucnu znovu rostly, což by mohlo ledovce posunout za jejich hranice,“ řekl Davis. „Bod zvratu do nevratné recese.“

Ostatní místa mohou zaznamenat stejné tání

Vědci se domnívají, že k tání může dojít také na jiných podobných ledových polích jinde na Aljašce a Kanadě, stejně jako v Grónsku, Norsku a dalších vysokoarktických oblastech.

„Tato práce ukázala, že různé procesy mohou vést k urychlenému tání, což znamená, že současné projekce ledovců mohou být příliš malé a podceňují budoucí tání ledovců,“ uzavřel Davies.