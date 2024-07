Výzkumy ukazují, že tající led zpomaluje rotaci Země a posouvá její osu

Nový výzkum naznačuje, že změna klimatu mění Zemi až do jejího jádra.

Jak polární led a ledovce tají v důsledku globálního oteplování, voda, která se dříve soustředila na horní a spodní části zeměkoule, se nyní pohybuje směrem k rovníku. Nadbytečná hmota kolem středu Země zpomaluje její rotaci, což zase prodlužuje naše dny.

Nová studie poskytuje další důkazy o této dynamice a naznačuje, že změny v ledu planety byly dostatečně hluboké na to, aby ovlivnily zemskou osu – neviditelnou čáru v jejím středu, kolem které se otáčí. Společně tyto přeměny způsobují podpovrchové reakce, ovlivňující tekutiny pohybující se v roztaveném zemském jádru.

Výsledky byly minulý týden publikovány ve dvou časopisech Nature Geoscience a Proceedings of the National Academy of Sciences.

Studie spolu s podobným výzkumem zveřejněným v březnu naznačují, že lidé manipulovali se základními prvky fyzikálních vlastností planety – proces, který bude pokračovat i poté, co se globální teploty stabilizují a tající ledové příkrovy dosáhnou rovnováhy.

„Můžete přidat rotaci Země na seznam věcí, které lidé zcela ovlivnili,“ řekl jeden z autorů dvou nových studií Benedikt Soja, odborný asistent vesmírné geodézie na Švýcarském federálním technologickém institutu v Curychu.

Změna rotace Země je natolik významná, že se může jednoho dne vyrovnat účinku slapových sil způsobených Měsícem – pokud budou emise uhlíku pokračovat na extrémních úrovních, řekl Suga.

Obecně platí, že rychlost rotace Země závisí na tvaru planety a na tom, kde je rozložena její hmota – faktory, které jsou řízeny několika protichůdnými silami.

Vědci to často přirovnávají k bruslaři na ledě: když se bruslaři točí s nataženýma rukama, jejich otáčky budou pomalejší. Ale pokud budou mít bruslaři ruce pevně, jejich obraty budou rychlejší.

Poněkud podobně zpomaluje rotaci Země tření oceánských přílivů a odlivů v důsledku gravitace Měsíce. To mělo historicky největší dopad na rychlost rotace planety, řekl Suga.

Mezitím v některých oblastech s vysokou zeměpisnou šířkou pomalý odskok zemské kůry po odstranění ledovců z doby ledové funguje v opačném směru a urychluje rotaci planety.

Oba procesy mají dlouho očekávané účinky na úhlovou rychlost Země.

Ale nyní je rychlé tání ledu v důsledku globálního oteplování novou mocnou silou. Pokud budou lidé i nadále znečišťovat planetu emisemi uhlíku, dopad ztráty ledu by mohl převýšit dopad Měsíce, řekl Suga.

„V nejhorším případě se klimatická změna stane nejdominantnějším faktorem,“ dodal.

Ledovec v Antarktidě 8. února. Şeybnem Coşkun/Anadolu prostřednictvím souboru Getty Images

Čtvrtým důležitým faktorem, který ovlivňuje rotaci Země, je pohyb tekutin v jejím jádru. Vědci již dlouho věděli, že by to mohlo urychlit nebo zpomalit rotaci planety – tento trend se může měnit v intervalech 10 až 20 let. Právě teď zemské jádro dočasně způsobuje mírné zrychlení rotace Země, čímž působí proti zpomalení způsobenému změnou klimatu.

Zdá se, že změna klimatu ovlivňuje také zemské jádro v důsledku tání ledu a posunů rotační osy planety.

Vědci za novou studií vytvořili 120letý model polárního pohybu nebo toho, jak se osa posouvá v čase. Zjistili, že změny v rozložení hmoty na planetě v důsledku tání ledu pravděpodobně přispěly k malým výkyvům v polárním pohybu.

Suga odhadl, že změna klimatu byla pravděpodobně zodpovědná za změnu o jeden metr za deset let.

Výzkum také ukazuje, že pohyb roztavené horniny v rámci Země se přizpůsobuje změnám její osy a rychlosti rotace – jde o zpětnovazební proces, při kterém povrch Země ovlivňuje její nitro.

„Otáčení se trochu mění a myslíme si, že by to mohlo nepřímo ovlivnit srdce. To je něco, co není snadné přímo měřit, protože se tam nemůžeme dostat,“ řekl Suga.

Zjištění se týkají toho, jak lidé říkají čas a jak umísťovat satelity do vesmíru.

„Pokud chceme například vyslat novou misi na Mars, opravdu potřebujeme znát přesný stav Země ve vesmíru, a pokud se tento stav změní, můžeme udělat chybu v navigaci nebo průzkumu,“ řekl Suga.

Například změna zemské osy o 1 metr by mohla způsobit, že sonda při příletu k Marsu mine svůj cíl o 100 nebo 1000 metrů.

Pokud jde o měření času, výzkum zveřejněný v březnu naznačil, že změna klimatu oddálila potřebu přidat „negativní skokovou sekundu“ ke koordinovanému světovému času, aby se světové hodiny udržely v souladu s rotací Země.

Duncan Agnew, geofyzik ze Scripps Institution of Oceanography na UC San Diego, který vedl předchozí studii, uvedl, že nový výzkum „velmi dobře zapadá“ do jeho práce.

„Rozšiřuje výsledek do daleké budoucnosti a dívá se na více než jeden klimatický scénář,“ řekl Agnew a dodal, že ačkoli Soga a jeho spoluúčastníci zvolili jiný přístup, dosáhli podobného výsledku jako jeho.

„Vícenásobné objevy jsou ve vědě téměř pravidlem – a toto je další případ,“ řekl Agnew.

Thomas Herring, profesor geofyziky na MIT, který nebyl zapojen do žádné studie, řekl, že nový výzkum může ve skutečnosti poskytnout pohled na to, jak změny na zemském povrchu ovlivňují to, co se děje uvnitř.

„Zpětnou vazbu mezi povrchovými procesy a jádrem považuji za přijatelnou,“ řekl Herring v e-mailu a vysvětlil, že „velké“ procesy na povrchu by mohly „proniknout do tekutého jádra.“