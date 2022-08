Výzkumníci zjišťují, že případy rakoviny děložního čípku ve stádiu IV narůstají: NPR

Přepínač titulků Suzi Pratt / Getty Images pro Hologic Suzi Pratt / Getty Images pro Hologic

Nová studie zjistila, že případy pozdního stadia rakoviny děložního čípku jsou ve Spojených státech na vzestupu, a někteří vědci předpokládají, že pokles screeningu u mladých žen může být důvodem, proč je smrtelné onemocnění diagnostikováno více žen.

Zatímco celková míra rakoviny děložního čípku ve Spojených státech klesá, počet žen s pokročilým onemocněním – které má pětiletou míru přežití 17% – se zvyšuje.

Výzkumníci z oddělení porodnictví a gynekologie UCLA se rozhodli prozkoumat fázi IV rakovina děložního hrdla Trendy v zemi na základě analýzy dat od roku 2001 do roku 2018. Ve studii zveřejněné ve čtvrtek v International Journal of Gynecological Cancer, našli 1,3% nárůst ročně v pokročilých stádiích onemocnění, přičemž k největšímu nárůstu dochází mezi bílými ženami na jihu ve věku 40 až 44 let, mezi nimiž se případy každoročně zvyšují o 4,5%.

Výzkumníci také zjistili, že černošky měly celkově vyšší míru rakoviny děložního čípku v pozdním stádiu, a to 1,55 na 100 000, ve srovnání s 0,92 na 100 000 u bílých žen.

Alex Francoeur, porodník-gynekolog z UCLA, řekl, že nejnovější studie týmu se zrodila z dělohy. Studie zveřejněná v loňském rocekterá zjistila 3,39% roční nárůst pokročilých případů u žen ve věku 30 až 34 let.

„Toto je onemocnění, které za posledních pět let přežije pouze 17 % pacientů,“ řekl Francoeur. „Takže pokud je vám 30 let a ještě nemáte 35. narozeniny, je to tragické.“

The Centra pro kontrolu a prevenci nemocí Doporučuje ženám, aby začaly podstupovat Pap testy ve věku 21 let a měly by je sledovat každé tři roky v závislosti na jejich zdravotní historii. Testovací screeny na rakovinu, která, pokud se najde, může být chirurgicky odstraněna. Rakovina děložního čípku odhalená dostatečně včas může trvat až pět let míra přežití o více než 90 %.

Podle National Cancer Institute by ženy měly také dostat rutinní testování na lidský papilomavirus (HPV). řídící pravidla. The související s virem Představuje více než 90 % všech rakovin konečníku a děložního čípku, stejně jako vysoké procento ostatních rakovin.

Francoeur řekla, že má podezření, že mnoho žen odkládá rutinní vyšetření, protože nemají žádné do očí bijící zdravotní problémy. Ale HPV je nejčastější sexuálně přenosná nemoc, Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocíU většiny sexuálně aktivních lidí je velmi běžné, že se virem nakazí v určité fázi svého života.

Další obavou je, že nejnovější čísla jsou z roku 2018, řekl Francoeur, což nezahrnuje pandemii COVID-19, během níž byla pro mnohé zastavena běžná zdravotní péče.

„Mám obavy, že lidé v posledních dvou letech čelili mnoha překážkám v přístupu ke zdravotní péči,“ řekla. „Myslím, že můžeme vidět, že se tento trend zhorší, než se zlepší.“

Francoeur doporučil: „I když je vám něco přes 20 a 30 a nemáte žádné zdravotní problémy, potřebujete primárního lékaře, protože rutinní zdravotní prohlídky zachraňují životy.“