Vývojáři Owlboy přecházejí od ptáků k vikingům ve svém skákacím kooperativním pokračování

Tady v Nintendo Life jsme hlupáci na herní tituly tak divné, že se nemůžete ubránit smíchu, a myslíme si, že nadcházející vydání D-Pad Studia by to mohlo zabrat. Vývojový tým stojící za úžasnou pixelovou platformou 2018, AllboyVrátil se s – jsi na to připraven? – Vikingové na trampolíně! Ano, čtete správně, jsou to Vikingové a jsou na trampolíně.

Ke konci minulého měsíce studio sdílelo tweet, v němž tvrdilo, že odhalí svou novou hru na Gamescom pro letošní rok, ale dnešní promo odhaluje (od IGN) označuje, že událost bude pouze pro hratelné demo.

Trailer ukazuje, že hra je přesně tak komická, jak byste si u takového titulu přáli. Budete hrát za tým Vikingů, kteří mají za úkol sundávat nepřátele ve vzduchu z rozšiřitelného sedacího vaku. Myslete na Dreamworks Battle Jak vycvičit drakaAle vyměňte draky za trampolíny a budete v podstatě tam.

Očekávejte hojnou kooperativní hru, když se spojíte se svými přáteli a zapojíte se do rvaček. Trailer slibuje snad vše, na co si vzpomenete; V singleplayeru můžete způsobit zkázu sami, nebo se můžete spojit až se 4 hráči v multiplayerovém chaosu, takže raději připravte skupinu svých kamarádů v helmách, aby chytli trochu vzduchu.

Hra byla ve skutečnosti teasována asi před 11 lety (díky, destruktivní) a fanoušci předchozí hry vývojáře netrpělivě čekají, jak se to stalo. Níže se podívejte na několik screenshotů z traileru hry:

Jak doufáme výše uvedené obrázky ukážou, D-Pad pokračuje v ohromujících pixelovaných vizuálech Owlboye v této nadcházející verzi. To byla funkce, která se stala jedním z hnacích motorů naší lásky k předchozí hře a rozhodně bude lákadlem i tentokrát.

Potřebujete připomenout, co může nabídnout předchozí studiový titul? Podívejte se na naši úplnou recenzi Owlboy níže:

Studio se bohužel zatím nevyjádřilo, zda hra dostane verzi pro Switch, přičemž Vikings jsou zatím na trampolínách pouze pro PC. Víme však, že v dnešní době je na D-Pad ještě brzy a na základě úspěchu Owlboye na eShopu bychom se divili, kdyby se stejnou cestou nevydali i tito Vikingové.

Očekávejte, že více informací o hře získáme na letošním Gamescomu.

Co říkáte na tento nový trailer k filmu Vikingové na trampolíně? Odskočte na komentáře a dejte nám vědět!