Vývojáři Helldivers 2 využívají sílu demokracie, protože 84 % komunity nakonec hlasovalo pro přidání funkce, která byla požadována od spuštění

a Helldivers 2 Vývojáři oslovili svou fanouškovskou základnu milující demokracii s jednoduchou, ale důležitou otázkou o myšlence herního mechanismu, o který hráči prosili od spuštění, a není překvapením, že 84 % je pro to.

Včera to bylo navrženo na oficiálním serveru Helldivers 2 Discord, Arrowhead Game Studios ptá se „Chtěl bys být schopen buffovat do plného zdraví, abys doplnil svou výdrž?“ Do konce zbývají dvě hodiny a v době psaní tohoto článku hlasovalo více než 26 000 fanoušků, přičemž téměř 22 000 z nich dalo nadšené „ano“.

I když se stimulanty primárně používají jako užitečné léčebné prostředky ve střílečce, které vám pomohou vyhnout se smrti, pokud vás zasáhne agresivní Charger nebo Hulk, mají další výhodu v tom, že vám poskytnou nekonečnou výdrž na krátkou dobu. To je nesmírně užitečné, protože vám to umožní začít utíkat před nebezpečím nebo k němu, pokud chcete vrhnout s dramatickým projevem statečnosti. Kromě používání stimulantů neexistuje žádný způsob, jak okamžitě obnovit svou výdrž, jako je tento – obecně musíte občas přestat běhat, abyste se ujistili, že vám nedojdou, protože od spuštění nebylo možné použít výdrž, pokud jste se již plně zotavili. .

Poptávka po použití kompletního zdravotního stimulu je něco, co sahá až do února – Jedno vlákno Na fóru komunity Steam vidíme hráče, kteří navrhují přesně tuto věc: „Chci být schopen se motivovat, abych znovu získal taktickou výdrž,“ napsal jeden. Stejně tak na březnovém Redditu hráči zoufale toužící po okamžitém zvýšení výdrže sdíleli způsoby, jak obejít omezení, protože nemohli používat stimuly, jak chtěli: „Doslova utrpím poškození při pádu, než začnu po mapě, abych se povzbudil a znovu získal výdrž. ,“ napsal jeden. hráči inzerent .

Stojí za zmínku, že Arrowhead výslovně neuvedl, že tato funkce bude přidána do hry jako výsledek průzkumu, ale zdá se jasné, že vývojář o ni měří zájem. Kdo ví, možná 84 % nestačí k úspěšnému složení testu, takže bychom neměli předpokládat, že to bude stačit na úspěšné složení testu. rozhodně Zdá se však, že Arrowhead vždy pozorně naslouchá své komunitě, takže si budeme muset počkat a uvidíme, co studio udělá.

Vývojáři Helldivers 2 konečně vyřešili rozšířené problémy s výkonem na PC s potenciální novou aktualizací „přicházející tento týden“.