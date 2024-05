Vývojář Helldivers 2 Arrowhead jmenoval Shamse Al-Jarjaniho svým novým generálním ředitelem

Arrowhead Games Studios jmenovalo Shamse Jorjaniho novým generálním ředitelem, který v této roli nahradil zakladatele společnosti Johana Bilstedta.

Pilistedt zůstane kreativním ředitelem a předsedou představenstva. Tento krok přichází v důsledku ohromného úspěchu Helldivers 2, kterého se od únorového uvedení na PS5 a PC prodalo 12 milionů kopií.

Jorjani je veterán z herního průmyslu, který strávil 12 let na vedoucích pozicích ve společnosti Paradox Interactive. Působil také jako předseda představenstva nezávislého vydavatele Hooded Horse a slouží jako hlavní poradce pro různé herní společnosti.

Mluvit k GamesIndustry.bizBillstedt vysvětluje, že jmenování oddaného generálního ředitele mu poskytne více času, aby se mohl soustředit na svou lásku k vytváření her, a zároveň poskytne společnosti strukturu a vedení, které potřebuje.

„Přemýšlel jsem o další cestě Arrowhead, budoucích hrách, které uděláme, a řízení organizace nad rámec 120 vývojářů, které v současnosti máme,“ řekl nám. „Uvědomil jsem si, že provozovat organizaci s více než 100 lidmi, bez ohledu na to, jak velkou…to znamenalo, že to udělám [have to choose] Mezi prohloubením mé lásky k hernímu průmyslu, nebo kariérním směrem.

„Během posledního roku, kdy byl vydán Helldivers 2, jsem tíhl více k obchodní stránce věcí a nebyl jsem schopen se tolik soustředit na kreativní stránku úspěch v podnikání i pro mě.

„Tak jsem oslovil Shamse.“ Měli jsme oběd a zeptali jsme se ho, jestli bych měl přehodnotit vedení Arrowhead na příští desetiletí a potřeboval bych najmout nového generálního ředitele, měl by o to zájem?

„Po nějakém přemýšlení a hlubokých obavách, jak se věci vyvinou, jsem nakonec dospěl ke správnému závěru, že bych se měl řídit svým srdcem, a to je správné nejen pro mě, ale také pro organizaci neochotný generální ředitel není něco, co přinese dobré výsledky.

„Když mluvíte s tvůrci, jako je Johan, není to tak, že by chtěl odejít do důchodu,“ dodává Jorjani „Helldivers 2 není vrcholem jeho kariéry. Doufáme, že to bude čtvrtá nejlepší hra, kterou kdy vytvořil. Otázkou tedy je, jak. můžeme připravit Johana a tým, aby se tam dostali způsobem, který je konzistentnější, spíše než dovednost, štěstí, náhoda… všechny ty věci, které nás sem dovedly.

„To, co přinesu na stůl, je organizace a vedení společnosti Paradox, kam jsem nastoupil jako 23. osoba a poté jsem pomohl vyrůst společnosti v giganta, byla organizace, vedení a zaměření na podnikání nudných věcí při řízení firmy, která je součástí nezbytnosti řízení společnosti, což je těžké udělat, když zároveň žonglujete s kloboukem předsedy a kloboukem kreativního ředitele a zároveň jste osobou v zákopech, která se hodně podílí na designu které Johan v průběhu let dělal.

„Bethesda má Todda Howarda, Kojima Productions má Kojimu, Remedy má Sama Lakea… ale když se zeptáte, kdo řídí tyto společnosti, kdo je CEO nebo výkonný ředitel… nemůžete toho pokorného sluhu jmenovat.“ [laughs] zákulisí.“

„Takže toto je nastavení, jak umožníme Johanovi vytvořit více Helldivers, a já přináším strukturu kolem toho.“

Více z našeho rozhovoru s Bilstedtem a Yoorganim si můžete přečíst zde.