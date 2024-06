Vývojář Destiny 2 Bungie se „opravdu omlouvám“ za problémy se spuštěním finálního vzhledu

Vývojář Destiny 2 Bungie se omluvil nespokojeným fanouškům, kteří měli problémy s hraním rozšíření The Final Shape při spuštění.

Finální podoba byla spuštěna 4. června a Destiny 2 rychle zaznamenaly velké problémy se serverem, které hráčům bránily v postupu přes velmi očekávanou kampaň. Mnozí hlásili, že byli vyhozeni z úrovní kampaně, chyběli důležité scény a ztráceli postup. Bungie tweetovala aktualizace o pokroku, když pracovala na zmírnění problémů, ale pro mnoho hráčů byl dnešní večer odpisem.

Na Steamu bylo hodnocení uživatelů The Final Shape podle očekávání „většinou negativní“. „Nejlepších 40 dolarů, které jsem kdy utratil, a nejlepší 2 hodiny mého života… Moje oblíbená část byla, když Cayde řekl, že servery Destiny 2 jsou nedostupné.“ Zavřete tuto zprávu a zkuste to znovu,“ uvedl jeden komentář. „Dnes je dobrý den na shromáždění všech chybových kódů, pokud je ještě nemáte všechny,“ stálo v další zprávě.

Snímky obrazovky Destiny 2: Final Form

Teď mám Bungie cvrlikání K řešení různých problémů. „Ahoj všichni, pokud vám problémy s připojením zabránily dnes hrát nebo si užít The Final Shape, chceme se omluvit,“ uvedlo studio vlastněné Sony. „Usilovně pracujeme na tom, abychom se pokusili vyřešit každý z těchto problémů co nejrychleji, a mnoho problémů s připojením, které se vyskytly dnes ráno, již bylo opraveno.“

„Pokud vám problémy s připojením zabránily dnes hrát nebo si užít The Final Shape, chceme se omluvit.

Bungie implementovala řadu restartů ve snaze vyřešit chyby, které způsobily vyhození hráčů z aktivit, které podle ní „zůstávají nejvyšší prioritou k vyřešení“. Bungie doporučila těm, kteří zmeškali cutscénu, aby si misi přehráli znovu tím, že zpřístupnili uzel Replayable Missions uprostřed mapy Pale Heart. Na konci mise 1, 4, 5, 6 a 7 jsou scény.

„Postavili jsme The Final Shape tak, aby to bylo vzrušující, obohacující, příběhem řízené dobrodružství, které si každý užije,“ pokračoval Bungie. „Opravdu se omlouváme, pokud problémy s připojením a nestabilita brání této zkušenosti, a slibujeme, že budeme pokračovat v práci, dokud tyto problémy nebudou vyřešeny.“

Postavili jsme The Final Shape jako vzrušující, katarzní, příběhem řízené dobrodružství, které si užije každý. Je nám opravdu líto, pokud problémy s připojením a nestabilita brání této zkušenosti, a slibujeme, že budeme pokračovat v práci, dokud tyto problémy nebudou vyřešeny. – Destiny 2 Team (@Destiny2Team) 5. června 2024

Je to skalnatý začátek pro The Final Shape, který, jak se zdá, znovu podnítil zájem o dlouhotrvající střílečku. Počet souběžných hráčů Destiny 2 Steam dosáhl 315 285, což je dost vysoko na to, aby se zařadilo mezi pět nejhranějších her na platformě Valve. Microsoft a Sony neposkytují čísla hráčů pro Xbox a PlayStation.

Finální formát uzavírá zastřešující příběh Destiny tím, že postaví hráče uvnitř Cestovatele v souboji proti tajemnému svědkovi. Je to vyvrcholení deseti let často záhadného vyprávění příběhů Destiny a nutí fanoušky přemýšlet, co bude dál. Někteří spekulují, že Bungie má v rukávu Destiny 3.

