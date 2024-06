Vypadá to, že se tvůrci Danganronpa kvůli nové hře Switch zadlužili

Během nedávné Live Show Nintenda byla odhalena neuvěřitelně slibná The Hundred Line -Last Defense Academy – od vývojáře Too Kyoo Games a vydavatele Aniplex.

Vznikl díky spolupráci mezi Danganronpa Spisovatel seriálu Kazutaka Kodaka a Nulový únik Tvůrce hry Kotaro Uchikoshi, vydání hry je naplánováno na rok 2025, ale podle rozhovoru s… Famitsu (Dík, Robot), zdá se, že projekt měl určité potíže s postupem, což nakonec zadlužilo Too Kyoo Games.

Zdá se, že vývoj projektu začal krátce poté, co byly Too Kyoo Games založeny v roce 2017, ale poté, co dohoda o vydavatelství padla, byly ve hře provedeny drastické změny. To, co původně začalo jako projekt „nezávislého měřítka“, nyní vyžaduje podstatně více investic.

Toto je první IP hra společnosti Tookyo Games. Do této hry jsme investovali všechny své peníze a lidské zdroje a je to trochu epická nezávislá hra. K vydání budu mít připravený i anglický dabing. Vaše podpora je potřeba! Šíříme tuto hru do světa!… https://t.co/YJYTxoJYvn— Kazutaka Kodaka/小高和剛 (@kazkodaka) 19. června 2024

Před přistáním s Aniplexem si Too Kyoo Games vzali půjčku, aby pomohli s vývojem hry, a protože členové Too Kyoo nebyli schopni získat požadovaný kapitál prodejem akcií, studio se zadlužilo. Aniplex byl naštěstí ochotný spolupracovat s týmem bez ohledu na to, i když Too Kyoo Games je dodnes zadluženo.

Pak je dobře, že to tak dobře vypadá. Spojení strategických RPG prvků s klasickými vizuálními románovými interakcemi ze série Danganronpa se nemůžeme dočkat, až se dozvíme více, až se bude blížit jeho vydání v roce 2025.

Připomeňme si hypotézu:

„Představujeme vám novou hru od tvůrců… Danganronpa série! Takumi Sumino žil obyčejný život, dokud nebyl nucen přejít na Akademii poslední obrany. Jeho poslání: chránit školu před záhadnými nepřáteli známými jako School Invaders po dobu 100 dní. Jako Takumi se ponoří do záhadné pravdy o škole spolu s 15 svými spolužáky, z nichž každý se snaží získat zpět svůj ztracený každodenní život. Prozkoumejte školu, připravte se na bitvy se svými přáteli a poté se střetněte s invazními tvory ve strategických RPG bitvách.