Vylodění v Normandii v den D se zapsalo do babiččina deníku

COLEEVILLE-SUR-MER, Francie – Na vybledlých stránkách deníku Louise Hamela je jediná věta, která dokumentuje první okamžiky dne, který se stane zlomem ve druhé světové válce.

Úterý 6. června 1944.

„Američané vyrazili do Francie“,” četl Hamelův deníkový záznam, který se zdá být psán příliš rychle na to, aby používal správné diakritické znaménka a gramatiku.

Anglický překlad: „Američané přistávají ve Francii.“

Hamel, manželka francouzského farmáře zajatého Němci v Československu, výstižně zaznamenala okamžik, kdy se v Normandii začalo v den D vyloďovat přibližně 133 000 vojáků ze Spojených států, Velké Británie, Kanady a dalších spojenců, aby osvobodili Evropu z kontroly. Za nacistické Německo. V nelítostných bojích, které následovaly, bylo zabito téměř 4 500 lidí, ale jejich invaze přes Lamanšský průliv do nacisty okupované Francie by pomalu otočila vývoj války.

Hamel byl navždy vděčný vojákům, kteří obětovali tolik, aby mohla být Francie opět svobodná. Po zbytek svého života se bude snažit uctít památku těch, kteří se nikdy nedostali ze života.

V roce 1947 její rodina darovala zemědělskou půdu na vytvoření amerického hřbitova v Normandii, místa posledního odpočinku pro více než 9 000 padlých hrdinů, z nichž většina přišla o život při invazi v den D a operacích, které následovaly.

Ve čtvrtek prezident Joe Biden a další světoví vůdci zamíří na hřbitov s výhledem na La Manche, aby se zúčastnili ceremonie 80. výročí.y Výročí dne D. Zúčastní se někteří veteráni, kteří bojovali v Normandii, z nichž mnozí se vracejí poprvé od války.

Pro Hamelovou bylo „vždy důležité osvoboditelům poděkovat a nezapomenout, co pro ni a pro naši svobodu dnes udělali,“ řekla její vnučka Stephanie Lopressová, výkladová průvodkyně hřbitova.

Le Press (48 let) objevila deníky své babičky po její smrti v roce 2006 ve věku 86 let. Malá brožurka a některé další Hamelovy věci byly uloženy v krabici na šití, kterou její příbuzní našli na rodinné farmě. Když Le Bris otevřela svůj deník, její zrak okamžitě padl na záznam o Dni D a na prosté vyprávění babičky o vylodění Spojenců.

Hamelovy paměti jsou v jistém smyslu historickým záznamem, výpovědí očitého svědka mladé ženy, která nasměrovala spojenecké síly na cestu k vítězství ve válce.

Pro Le Press je to mnohem víc.

„Byl to můj poslední dárek od babičky,“ řekla.

„Co se to s tebou děje?“

Boje začaly brzy ráno.

V 6:30 ráno dorazila první vlna spojeneckých sil na břeh na pláži Omaha, nedaleko farmy v normandské vesnici Colleville-sur-Mer, kde žila Louise Hamel se svou dcerou a manželem Felixem, než odešel do bojovat za Francii.

Německé kulky pršely a pronikaly do vod Lamanšského průlivu, když vojáci seskočili z výsadkového člunu a brodili se ke břehu. Přesto se s puškami v ruce probojovali vodou a nakonec se dostali ke břehu, kde na ně čekala další nepřátelská palba. V Pointe du Hoc na západě strážci pomocí provazových žebříků šplhali na tyčící se útesy s výhledem na modré vody pod nimi. Z vrcholu výběžku Němci sledovali jejich postup a bombardovali je těžkou kulometnou palbou a granáty.

Hamel byl doma, když vypukly boje. Bylo jí doporučeno, aby se držela dál od pláže a pokud možno úplně opustila vesnici. Když boje zesílily, 24letá matka utekla s dcerou a tchyní z Colleyville a zamířila do bezpečí francouzského venkova.

Vrátili se až druhý den v poledne, 7. června, po osvobození obce.

Stovky mil daleko Felix Hummel zoufale toužil po zprávách o své rodině. V roce 1940 mobilizován francouzskou armádou, Němci ho o několik dní později zatkli a poslali do Československa. Kvůli jeho zemědělskému původu ho Němci dali na farmu.

„Drahá, drahá Lysette.“ V dopise ze dne 2. srpna 1944 napsal své ženě. „Co se to s tebou děje?“ Všude jsem psal o belgickém, americkém, anglickém a francouzském Červeném kříži… Když jsem viděl, co se tam stalo, musím si myslet pozitivně, já mám dobré zdraví, doufám, že jako vždy brzy dostanu od tebe dopis a od Felixe tisíc něžných polibků.

Felix Hamel zůstal v zajetí až do posledních týdnů války.

Nakonec byl propuštěn v květnu 1945 a vrátil se do Colleyville a své milované Lysette. Jednoho dne se šel podívat na rodinnou zemědělskou půdu, aby viděl, jak se jí dařilo za války. Na vrcholu kopce neviděl zvířata, ale rakve. Země se proměnila v márnici.

O dva roky později ho francouzská vláda oslovila s návrhem: Darovala by rodina svůj pozemek na vytvoření trvalého hřbitova a památníku vojáků, kteří bojovali a zemřeli ve Francii?

Řekl samozřejmě ano. Jak mohl říct ne?

Čest padlým

Felix Hamel jen zřídka mluvil o válce nebo o době v zajetí.

Le Brisiny znalosti válečné historie rodiny pocházejí z toho, co dokázala dát dohromady z jeho dopisů Louise a z vlastních rozhovorů s babičkou, která často mluvila o své nekonečné vděčnosti vojákům, kteří osvobodili Francii.

Louise Hamel, která prožila celý svůj život v Colleyville, nikdy nezapomněla na oběti vojáků toho dne a po zbytek svého života pracovala na uctění jejich památky.

Po léta se účastnila obřadu ke Dni vzpomínek na vojáky, kteří se z Normandie nedostali živí, a pokračovala v kladení květin na jejich hroby – tradici, kterou ona a další Francouzky započaly pouhé dva týdny po dni D, kdy padlí vojáci odpočívali. v provizorních hrobech.

Černobílá fotografie, kterou Le Bris objevila v muzeu o desetiletí později, ukazuje několik žen s košíky v ruce, jak zdobí něco, co vypadá jako čerstvě zakryté hroby. Le Press provedl nějaké vyšetřování a zjistil, že jedna z žen byla její babička.

V roce 1999 1. pěší divize americké armády, jejíž vojáci byli mezi prvními, kteří zaútočili na pláž Omaha a čelili nejtvrdšímu odporu, darovala Hammelovi své odznaky, nášivku přes rameno s červenou „1“ uprostřed zeleného štítu. . Vážil jsem si daru a pocitů, které představoval.

„Řekla mému otci: ‚Až umřu, chtěla bych nést odznak v rakvi na svůj pohřeb,“ řekl Le Bris. „Toto období jejího života pro ni bylo opravdu důležité.“

Le Bris, které bylo 15 let, když její dědeček zemřel, často doprovázela babičku a další členy rodiny na hřbitov, aby jim vzdala úctu. „Každý rok 6. června jsme šli v 6:30 ráno vidět rekonstrukci u moře,“ řekla.

Na 50. výročí Dne D se rodina zúčastnila ceremonií druhé světové války a poté pozvala některé veterány zpět do svého domova. „Spali na farmě,“ řekl Le Bris. „Věděl jsem, že pro svou babičku je opravdu důležité je přivítat.“ Byl to způsob, jak jim poděkovat za to, co udělali.“

Le Bris pracoval šest let jako cestovní agent v Paříži, ale v roce 2007 přijal práci jako výkladový průvodce na hřbitově, jednom z několika zámořských pohřebišť spravovaných Americkou komisí pro památky bitvy. Hřbitov a památník v Normandii ročně navštíví více než milion návštěvníků.

Le Bris nabízí prohlídky v angličtině a francouzštině a vítá rodinné příslušníky padlých vojáků a pomáhá jim najít pohřebiště jejich blízkých mezi tisíci bílých mramorových náhrobků ve tvaru křížů nebo Davidových hvězd.

Nikdy nemluví o své rodinné historii, pokud se jí někdo nezeptá, zda tam v den D byli její příbuzní. Teprve potom jim vypráví příběh Louise, Felixe a několika dalších francouzských občanů, kteří byli součástí odboje.

„Každý den, zvláště když jsem sama na hřbitově, přemýšlím o odvaze těch lidí, kteří byli civilisty a vojáky, a o tom, co udělali,“ řekla.

Le Press bude ve čtvrtek na hřbitově, kde si připomene den D. Kdyby byla její babička naživu, Le Bris věděla, že by tam byla také. Na její počest plánuje Le Bris nosit malý šperk, zlatou minci Napoleon Bonaparte, která kdysi patřila Louise Hamel.

„To je způsob, jak to se mnou zvládnout,“ řekl Le Bris.

I po smrti Louise Hamel stále vzdává úctu těm, kteří pomohli osvobodit Francii.

Michael Collins zastřešuje Bílý dům. Sledujte ho na X, dříve Twitter, @mcollinsNEWS.