Vylepšený iPadOS! = Převeďte jej na macOS: Nejdůležitější funkce iPadu Pro

Minulý týden jsem výhradně používal svůj nový iPad Pro M4 a odolal jsem jakékoli touze používat svůj MacBook Pro jako berličku. Netřeba dodávat, že to bylo poučné, zajímavé a troufám si říct, že a Hazar Zkušenosti na mnoha frontách. Moje největší jídlo? iPad má své chyby, ale iPadOS nemusí být macOS, aby byl dobrým počítačem.

Existuje velká skupina uživatelů iPadů, kteří dnes používají počítače Prostě Kvůli iPadOSu a jeho dostupnosti. iPad pravděpodobně zpřístupnil počítače uživatelům, kteří se počítačů úplně báli. Už jen z tohoto důvodu bychom to měli dělat Respektujte jméno iPadu.

Než vyšla nejnovější várka recenzí iPadu Pro, předvídal jsem, jaký bude vývoj příběhu, a nejsem ani dobrý v předpovídání. V průběhu let jsme viděli stejný příběh znovu a znovu. Ano, hardware je skvělý…ale chybí software. Oh, a mimochodem, jsem za to také vinen.

Otevřít > iPad Pro (2018) Review.docx … Kopírovat > Vložit > iPad Pro (2018) Zkopírovat recenzi…. Přejmenovat> iPad Pro (2024) review.docx – Jeff Benjamin (@JeffBenjam) 13. května 2024

Po mnoho let má iPad Pro pod kapotou sportovní hardware, který dokáže věci dělat. Pro některé uživatele to byly chyby a výstřednosti iPadOS, které ztěžovaly maximální využití jeho výkonu.

To však neznamená, že váš iPad musí používat macOS, aby dosáhl svého plného potenciálu. Musí to být ta nejlepší verze vůbec iPad OS.

Jak vypadá nejlepší verze iPadOS?

Nemyslím si, že to vypadá, jako by Apple zkopíroval a vložil macOS do iPadu. Myslím, že je to dnes stále velmi podobné iPadOS, akorát s těmi druhy vylepšení a vymožeností, které pokročilejší uživatelé očekávají. Vyžaduje také, aby vývojáři aplikací zacházeli s platformou jako s prvotřídním občanem.

Existuje mnoho oblastí, kde by se podle mě mohl iPadOS zlepšit, ale jsou tři hlavní oblasti, které podle mě patří k těm nejdůležitějším.

1. Aplikace iPadOS a potřeba společného tématu

Aplikace iPadOS se cítí jako jejich vlastní malé operační systémy běžící na iPadu. Je to proto, že každá aplikace má svůj vlastní jedinečný způsob interakce s ní, přístupu k požadovaným nástrojům atd. Postrádá společné vlákno, které spojuje všechny aplikace dohromady, aby z toho bylo soudržné prostředí.

Na Macu je toto společné vlákno lišta nabídek. Je to místo, kam můžete jít a něco dělat, bez ohledu na aplikaci… ať už to je cokoli.

Někdo by mohl namítnout, že současná metodika pro zobrazování klávesových zkratek – stisknutí klávesy Command (⌘) – je v podstatě verzí panelu nabídek pro iPadOS. Problém s nabídkou klávesových zkratek je v tom, že se spoléhá na připojenou klávesnici, je pomalé na vyvolávání a zabírá příliš mnoho místa a myslím, že je potřeba promyšlenější redesign, který poslouží uživatelům dotyku i klávesnice.

Seznam klávesových zkratek iPadu, které se zobrazí, když stisknete a podržíte ⌘

2. Klávesové zkratky, ale brané vážně

Toto je problém iPadOS a problém jednotlivých aplikací. Přestože jsou dotyková rozhraní zábavná a snadno se používají, nejsou vždy vhodná pro určité úkoly. Nároční uživatelé spoléhají na klávesové zkratky, aby mohli dělat věci efektivněji.

Samozřejmě iPadOS má Klávesové zkratky, ale vývojáři aplikací, včetně Applu, by je měli brát vážně. Pokud existuje jako funkce, ve většině případů by měla mít odpovídající klávesovou zkratku.

Při úpravě celého videa vloženého výše na mém iPadu pomocí Final Cut Pro jsem narazil na jeden z nejkřiklavějších příkladů tohoto problému. Profesionální Apple NLE zážitek je úžasný v mnoha ohledech, zejména pro dotykové rozhraní. Myslím, že tato aplikace má tuny Z potenciálu jsem nadšený z Final Cut Pro pro iPad 2, který by měl být dodáván během příštího měsíce.

Chybí však funkce, které editory videa potřebují, ale zatím neexistují, což je pochopitelné vzhledem ke krátké době, po kterou aplikace existuje. Co je nepochopitelné, je absence klávesových zkratek pro určité příkazy Dělat Existující efekty, jako je kopírování a vkládání mezi klipy. Protože pro tyto příkazy neexistují žádné klávesové zkratky, musel jsem projít časově náročným procesem ručního kopírování a vkládání efektů mezi asi sto klipů na mé časové ose, dokud se všechny neshodovaly.

Apple by měl také implementovat způsob, jak umožnit uživatelům vytvářet vlastní klávesové zkratky. Tato funkce již do určité míry existuje jako nastavení Usnadnění v Nastavení > Usnadnění > Klávesnice > Úplný přístup z klávesnice, ale slouží pouze k přizpůsobení klávesových zkratek používaných pro navigaci v iPadOS, nikoli pro jednotlivé aplikace.

Přizpůsobte si systémové zkratky v iPadOS

3. Správa souborů pro děti

Aplikace Soubory je obrovským vylepšením oproti své první verzi, kdy se jmenovala iCloud Drive. Oceňuji, že nyní máme podrobnější informace o souborech, jak můžeme komprimovat a dekomprimovat soubory atd., ale uživatelé potřebují větší flexibilitu pro správu souborů.

Jednou z mnoha frustrací, se kterými jsem se setkal, je nemožnost zobrazit náhled videa natočeného pomocí Sony FX30 přes Quick Look. Otevření souboru pomocí funkce Quick Look vedlo k zobrazení prázdné obrazovky s žádostí o otevření souboru v jiné aplikaci.

Existuje mnoho malých problémů, jako je tento, které samy o sobě nejsou velkým problémem. Ale když začnete sčítat všechny drobné nedostatky správy souborů v iPadOS, vyniknou.

iPadOS nemusí být „stabilní“

Porovnal jsem rozdíl mezi používáním macOS a iPadOS ke splnění stejného úkolu jako rozdíl mezi běháním na souši a běháním pod vodou. Nakonec oba dorazíte do cíle, ale kdo skončí první? Ještě lépe, kdo se bude cítit lépe po běhání? Apple vyčerpal spoustu vody, která zdržovala zkušenosti s iPadem, ale je třeba udělat více.

iPadOS je vysoce schopná platforma s vlastními unikátními modely. Některé z jejich nevýhod lze považovat za silné stránky v závislosti na tom, jak světlo takříkajíc dopadá na hranol. Neefektivita může také podnítit inovace, když inženýři musí k problému přistupovat jiným způsobem.







iPadOS není třeba opravovat, protože to znamená, že iPadOS je nefunkční. iPadOS potřebuje vylepšení a vylepšení. Optimalizace platformy není jen o kopírování a vkládání macOS do iPadu. Zlepšení iPadOS vyžaduje, aby Apple věnoval velkou pozornost základnímu uživatelskému zážitku a nedostatkům rozhraní a zároveň jej rok co rok neustále vytvářel s novými a jedinečnými funkcemi. Apple v tom ještě nebyl dokonalý, ale měli bychom uznat, jak daleko se iPad za relativně krátkou dobu dostal.

Vezměte 9to5Mac

Přestože si měl Apple přečíst místnost před zveřejněním kontroverzní reklamy, ve které rozdrtil všechny milované fyzické stopy kreativity do tenkého a lehkého iPadu Pro, dostal se tam, kam chtěl. Tento stroj může nosit nekonečné množství klobouků a je pravděpodobně nejuniverzálnějším kusem spotřební elektroniky, který byl kdy vytvořen.

Software, který jej spouští, iPadOS, je dobrý. Velké skupiny uživatelů tuto myšlenku podpoří. Musíme být trpěliví, nechat iPadOS být iPadOS a nechat systém dále zrát.