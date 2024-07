Vše, co potřebujete vědět o záhadném pavoučím parťákovi Adama Sandlera ve Spacemanovi Netflixu

S laskavým svolením Netflix astronaut

Dodal: „Rád bych s Adamem více spolupracoval,“ poznamenal, že vyrostl v obdivu Sandlerovy práce v komedii. „Všichni to vždycky říkali a teď to můžu říct i já – je nejlepší. Je to úžasný člověk.“

řekl Rink Entertainment Weekly Dano byl vždy jeho první volbou, jak vyjádřit mimozemšťana: „Je v tom něco v jeho tempu a téhle verzi plachosti, kterou podivně nese ve spoustě rolí, které hrál. A také skutečnost, že dokáže být trochu děsivý, upřímně. „

Nový film Sandlera a Dana je založen na románu z roku 2017 Bohemia Spaceman Napsal český spisovatel Jaroslav Kalvar. Kunal Nair, Lena Olin a Isabella Rosselliniová Podílel se také na hlavní roli filmu.

astronaut Právě se streamuje na Netflixu.

