Vše, co potřebujete vědět o záhadném pavoučím parťákovi Adama Sandlera ve Spacemanovi Netflixu

v Adam SandlerNový film Netflix astronautHerec hraje osamělého českého astronauta ve vesmíru na misi – dokud nezjistí, že nakonec není sám.

Film sleduje Jacoba (Sandler), jak se snaží držet dál od své ženy Lenky (Carey Mulligan) během dlouhé mise přes sluneční soustavu. Ale brzy poté potká stvoření podobného pavoukovi (vyjádřené… Pavel Dano), který tvrdí, že cestoval od počátku času vesmírem.

Dano, který v celém novém filmu mluví o Jacobovi jako o „hubeném člověku“, je zvědavý na astronautovu situaci a obecný život člověka. Dokonce nabízí Jacobovi, že pomůže překonat jeho emocionální zmatek související s jeho manželstvím.

Zpočátku se Jacob zdá být tvorem překvapen a vystrašený, ale nakonec si během cesty na okraj sluneční soustavy vypěstují určitý druh přátelství. Jacob nakonec tvora pojmenuje Hanoš, po českém muži z 15. století, který prý postavil v Česku slavnou zvonici. Orloj v PrazeJednou tvor přizná, že nikdy neměl jméno.

„Jasně si můžete představit Hanusche jako bytost od počátku věků, nebo si ho můžete představit jako ztělesnění Jacoba v jeho horečném stavu a izolaci v kosmické lodi jako společníka, se kterým si můžete povídat,“ Johan Renck, režisér filmu. , uvedl v tiskových zprávách k filmu.

Sandler ve filmu hrál sám na natáčení vesmírné lodi s… Nebroušené drahokamy Hvězda v podstatě vystupuje proti tenisovému míčku. „Obrovský plyšový pavouk“ a „Hanoushův malý 3D vytištěný obličej“ byly také použity pro filmový štáb a Sandler k vizualizaci stvoření, podle poznámek k produkci.

„Adam pracoval s tenisovým míčkem a Johan měl kamaráda, který dělal nějakou práci s pavouky [on-set] „Pro jeho dobro a pro Adamovo dobro pro jeho zorné pole,“ řekl nedávno Dano. RogerEbert.com O tom, jak Sandler pracuje se svým pavoukem. „Na té lodi byl opravdu izolován. Pak následovala řada následných pracovních fází.“

Dodal: „Rád bych s Adamem více spolupracoval,“ poznamenal, že vyrostl v obdivu Sandlerovy práce v komedii. „Všichni to vždycky říkali a teď to můžu říct i já – je nejlepší. Je to úžasný člověk.“

řekl Rink Entertainment Weekly Dano byl vždy jeho první volbou, jak vyjádřit mimozemšťana: „Je v tom něco na jeho kadenci a takovém druhu plachosti, který v sobě nese podivně v mnoha rolích, které hrál. Také skutečnost, že dokáže být trochu děsivý, abych byl upřímný. .“

Nový film Sandlera a Dana je založen na románu z roku 2017 Astronaut z Čech Napsal český spisovatel Jaroslav Kalvar. Kunal Nair, Lena Olin a Isabella Rosselliniová Podílel se také na hlavní roli filmu.

astronaut Nyní k dispozici na Netflixu.

