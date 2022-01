Vše, co potřebujete vědět o dani za péči o pleť ve výši 1 320 (!) od Jonaha Czecha

Po mnoha letech workshopů a experimentů s make-upem uvedla renomovaná kosmetička Jonah Czech v listopadu svou první řadu péče o pleť. Jet-setting je navržen s ohledem na zákazníky, Kit (Ano, kvůli jeho rozhodnutí používat produkty „Rolls Royce“ se prodává za 1 320 $)

Češka říká, že za její 35letou kariéru v péči o pleť k ní klienti chodí, aby jim pomohla chránit pokožku během cestování.

„Jonahu, jedu do Indie, pak vylezu na Mount Everest. Co mám dělat?“ Zeptají se: „Běhal jsem do stejných regálů,“ říká Čech.

Začala tedy pracovat na své lince. Kromě papírových masek a čisticích prostředků obsahuje pečlivě sestavená řada tonikum s regulací pH, zklidňující sérum, vitamín C, jemný hydratační krém a balzám.

Zatímco všechny tyto jsou důležité pro ochranu pokožky při cestování, sada funguje také jako systém každodenní péče o pokožku.

Vždy byste měli používat svůj vlastní čisticí prostředek a vitamín A a jakékoli oční krémy nebo balzámy na rty, které máte rádi, protože jsou pro vaši pleť „denně nezbytné“. Ale všechny produkty The Kit jsou dostatečně jemné, aby je bylo možné používat každý den nebo je smíchat s vašimi stávajícími podmínkami.

Czech sdílí, proč je každý orgán tak nezbytný pro zdravou kůži.

Toner

Přestože je pleť každého lehce kyselá, může snadno ztratit rovnováhu během dne. Může mimo jiné způsobit otoky a podráždění. Naředěný složkami péče o pleť, které jsou důležité pro kontrolu pH a obnovu kyselosti, jako je čištění a to, co jíme nebo pijeme, je tento toner považován za „super uklidňující“. [and] Vhodné pro naši pokožku. „Používejte denně.

C + sérum

Ne každý může používat běžná séra s vitamínem C, protože jeho pleť funguje. Češi ale říkají, že toto lehké, v oleji rozpustné sérum vitamínu C „krásně proniká do pokožky“, což zpomaluje hyper pigmentaci a zvyšuje tvorbu kolagenu. Lze použít ve spojení se zklidňujícím sérem nebo upravit podle potřeby.

Sladké sérum

„Všichni potřebujeme kyselinu hyaluronovou, což je v podstatě nejsladší sérum,“ říká. Změny teploty mohou způsobit dehydrataci, která může vést k zánětu. Toto zklidňující sérum proti zarudnutí snižuje podráždění a hydratuje zevnitř. „[It’s a] Není to chytré,“ řekl.

Krém

Tento hydratační krém „comfort and moisturizer“ obsahuje kyselinu hyaluronovou a lanolin, který zabraňuje jemným vráskám a rozjasňuje pleť. Lehká stabilita je ideální pro každodenní použití. „Moje filozofie, respekt, podpora a ochrana,“ říká Czech.

Balzám

Tento balzám je roztok bambuckého másla s vysokou vlhkostí, když potřebujete více vlhkosti, zejména v letadlech nebo v chladném prostředí. (Česky to přirovnává k rozbití sklenice vody, když zamrzne a roztáhne se – bez řádné ochrany vám mikromraza roztáhne póry, což má za následek rozbití kapilár a zarudnutí.)

Plus: Čistící ubrousky a papírové masky pro pohodlí na cestách. Češi říkají, že to nejsou alternativa k vaší každodenní rutině, ale jsou ideální pro aktualizace uprostřed letu nebo v poledne.