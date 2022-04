od Mika Geneta

Do konce května bude v Midwest Genealogy Center v Independence k vidění dvojice putovních exponátů z Českého a Slovenského národního muzea a knihovny v Cedar Rapids v Iowě.

Každý z nich je malá série panelů. Jedna s názvem „Odvaha a sláva: Válečný vlak, který utvářel národ“ vyzdvihuje historii formování bývalého Československa převážně od první světové války. .

Český a slovenský klub Kansas City se spojil s Mid-Continent Public Library, aby přivezli exponáty do Genealogy Center, 3440 S. Lee’s Summit Road. Veřejnosti je přístupná k nahlédnutí během otevírací doby knihovny (od pondělí do soboty od 10 do 20 hodin a v neděli od 13 do 20 hodin).

„Jsme velmi hrdí, že můžeme být součástí tohoto vytváření,“ řekl prezident českého a slovenského klubu Stan Salva minulý víkend během krátkého galavečera k zahájení výstav.

Pro Evitu Plahutovou, analytičku genealogického výzkumu z MGC, která je rodilá Československa, vyvolaly exponáty osobní poznámku. Divákům řekla: „Věřím v obě republiky.“

„Divím se, že tam nejsem,“ vtipkovala s odkazem na druhou skupinu slavných amerických kapel českého a slovenského původu.

Sharon Valásek, honorární konzulka ČR v Kansasu a Missouri, řekla, že genealogické centrum je pro takovou výstavu ideálním místem, protože tam lidé mohou vysledovat nějakou rodinnou historii a doplnit příběhy rodinných tradic.

„Jsme zvědaví. Co dělali naši praprarodiče, praprarodiče, prapradědečkové – co zažili, když přijeli do této země?“

Vzhledem k historii Československa s bývalým Sovětským svazem to podle Valáška zapadá do současného dění s Ruskem a Ukrajinou.

Řekla: „Zpochybňuje moc sovětského komunistického režimu, určitě existují určité podobnosti.“

Česko-slovenské dědictví má hluboké a přímé spojení s Jackson County of Sugar Creek, tvořeným především velkým počtem imigrantů, kteří přišli pracovat do závodu Standard Oil, který byl otevřen v roce 2000. Salvovi prarodiče, dlouholetý starosta Sugar Creek, byli mezi touto vlnou a Slovensko navštívil více než tucetkrát, aby navštívil příbuzné.

„Pracovní morálka mnoha Východoevropanů byla v té době dobře známá,“ řekl předtím, když byla otevřena továrna Standard Oil. „Česko-slovenský klub se opravdu snažil toto dědictví zachytit.“

„Když přišli, požádali Standard Oil o pozemek na stavbu kostela. Klenbu ručně vykopali tito přistěhovalci.“

Tento katolický kostel, svatý Cyril, otevřený v roce 1920 a je stále aktivní dodnes, Salfův dědeček pomohl vykopat jeho sklep, než zemřel na chřipku v pandemii v roce 1918.

Každoroční Slavic Sugar Creek Festival oslavuje toto etnické dědictví a v loňském roce město zahájilo oficiální vztah sesterského města (ve spolupráci s Independence) s Martinem na Slovensku.