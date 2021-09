Vojenská junta v Mali si otírá nohy krví francouzských vojáků, Francie se zlobí

Francouzská ministryně obrany Florence Parlyová hovoří během tiskové konference na hradě Karlberg ve Stockholmu ve Švédsku, 24. září 2021. Claudio Bresciani/Tisková agentura TT prostřednictvím agentury REUTERS.

PARÍŽ (Reuters) – Francouzská ministryně ozbrojených sil obhájila roli své země v boji proti terorismu v Mali, obvinila juntu z pokrytectví, zlé víry a touhy oddálit přechod k demokracii poté, co premiér africké země řekl, že ji Paris opouští.

Vztahy mezi Francií a její bývalou kolonií jsou napjaté od té doby, co Paris v červnu prohlásila, že přebuduje 5 000 silnou protiteroristickou misi v regionu a vojenská rada zahájila jednání o přivedení ruských žoldnéřů do země.

„Cílem (Mali) není zachovat závazky přijaté vůči mezinárodnímu společenství,“ uvedla ministryně francouzských ozbrojených sil Florence Parlyová.

“Mám dojem, že jim datum (k volbám) úplně nevyhovuje a že chtějí věci prodloužit. Ale chtít si otřít nohy krví francouzských vojáků není přijatelné,” řekla s odkazem na zabití francouzského vojáka v Mali minulý týden.

V rozhovoru pro televizi ORTM a další média po svém návratu do Bamaka prozatímní malijský premiér Chogoel Maiga řekl, že v tuto chvíli nechce komentovat obvinění Francie. Ale dodal: „Malijští lidé nikdy nebyli a nikdy nebudou nevděční.“

Návrat Mali k demokracii po svržení prezidenta Ibrahima Boubacara Keity v srpnu 2020 je bedlivě sledován v regionu, kde došlo za čtyři měsíce ke čtyřem převratům, z toho dva v Mali.

Vojenští vůdci Mali souhlasili s 18měsíčním přechodným obdobím, které vyvrcholilo prezidentskými a legislativními volbami 27. února 2022, ale Maiga v neděli uvedl, že toto datum může být posunuto.

V sobotu také řekl Valnému shromáždění OSN, že se jeho země cítila opuštěna francouzským krokem, a naznačil, že hledají další vojenskou pomoc, “aby zaplnili mezeru, která bude určitě důsledkem stažení Barkhana na severu země”. Barkhane je francouzská protiteroristická operace v Sahelu.

Parly popřel, že by Paris opustila Mali, a řekl, že Bamako si je na každém kroku vědom toho, jak Francie reorganizuje své poslání v regionu.

„Je to hodně pokrytectví, zlé víry a obscénnosti, zejména proto, že tyto výroky učinil 25. září a v pátek 24. září dal 52 francouzských vojáků život v boji proti terorismu v Sahelu,“ řekl Parly studentům Sciences Po opožděně. . v Pondělí.

Diplomatické a bezpečnostní zdroje agentuře Reuters sdělily, že Maliho stará vojenská junta se chystá rekrutovat ruskou Wagnerovu skupinu a že Francie zahájila diplomatickou kampaň, aby ji zmařila, přičemž takové uspořádání “odporuje” pokračující francouzské přítomnosti. Přečtěte si více

Francouzské vojenské zdroje uvedly, že počátkem měsíce francouzská armáda začala přesouvat své síly ze svých základen v Kidalu, Tessalitě a Timbuktu na severu Mali.

Francie chce přestavbu dokončit do ledna. Snižuje svůj prapor na 2500 až 3000 z přibližně 5 000 do roku 2023, přesouvá více aktiv do Nigeru a povzbuzuje další evropské speciální jednotky, aby spolupracovaly s místními silami.

