Vlaky pod ostře sledovanými (1966), Jerry Menzel – Kafkadesque

Navštivte staré klasiky, objevte skryté klenoty a prozkoumejte současnou filmovou scénu: Kafkadisk Cinema Club vám každý měsíc přináší nové poznatky a odborné filmové recenze největších pokladů středoevropské kinematografie. Tento týden: Ostře sledované vlaky (1966), režie Jerry Menzel.

Ostře sledované vlaky byly prvním českým filmem, který jsem viděl, roky předtím mě vůbec bavila myšlenka zemi navštívit, natož se tam přistěhovat. Slyšel jsem o filmu, protože získal Oscara v roce 1968, ale byl jsem velmi zklamán, když jsem ho poprvé viděl.

Dobrý úvod do české kinematografie

Když jsem se poprvé začal zajímat o filmy, po obrovském úspěchu Pulp Fiction, Seven a Trainspotting jsem si uvědomil, že za kamerou stál režisér, který dělal rozhodnutí, která vedla k filmu, který jsem viděl na velkém obrazovka.

Zvládl jsem nelineární strukturu Tarantinových raných snah, ale těžko jsem se vyrovnával s rytmem a tempem prvního českého filmu, který jsem viděl. Vyrostl jsem na stravě převážně britských a amerických filmů, obvykle s odlišným začátkem, středem a koncem, takže Ostře sledované vlaky vypadaly, že se skládají ze středu a malého konce.

Také mě rozptýlila základní podobnost mezi seriálem a starým britským sitcomem On the Buses. Tato pobuřující komedie byla o dobrodružstvích Stana a Jacka, řidičů autobusů, kteří trávili většinu času snahou „přelstít“ různé „cookies“ pracující v depu. Jejich činy rozzlobily jejich úhlavního nepřítele, frustrovaného a upjatého inspektora Blakea, neboli „Blakea“, jak se stal známým v britské populární kultuře.

Ostře sledované vlaky sledují dobrodružství naivního mladíka Miloše Hermy (Václav Neckar), který během nacistické okupace Československa přijme práci nádražního hlídače v ospalé vesnici.

Není moc co dělat, a tak pod vedením svého staršího kolegy Hubieczky (Joseph Sommer) pronásleduje zaměstnankyně železnice v naději, že – řečeno jazykem On the Buses – „dostanou svůj podíl“ poprvé. Jejich dovádění vždy dráždí upjatého a frustrovaného náčelníka stanice (Vladimir Valenta), který má nádech Olivera Hardyho.

Kromě základního nastavení toho nemají V autobusech a Ostře sledovaných vlacích mnoho společného, ​​ale poskytují zajímavý kontrast mezi Británií a Československem v určitém časovém okamžiku. On the Buses měl premiéru rok poté, co film získal Oscara, a asi šest týdnů poté, co se Jan Palaz upálil na pražském Václavském náměstí.

Levný, prostopášný, staromódní, patriarchální, rasistický a hluboce konzervativní film On the Buses byl spravedlivou reprezentací Británie v té době, churavějící země, která se stále vzpamatovávala z druhé světové války.

Vlaky pod dohledem mladého režiséra české nové vlny byly svěžím, zajímavým a lehce rebelským filmem natočeným na pozadí společenských nepokojů a neúspěšné vzpoury proti komunistické nadvládě a sovětské intervenci. Stejně jako mnoho Menzelových filmů je i film zaujatý sexem a až do Milošova konečného rozhodnutí stát se hrdinou odporu proti nacistům má jednotvárný příběh.

Mužství a nacismus

Film režiséra Bohumila Hrabala je zábavný a odlehčený, bez zjevné politické senzacechtivosti. Nakreslit paralelu mezi nacisty a Sověty však nevyžaduje velký skok fantazie a celkové poselství filmu se zdá být: „Pokud se vám nelíbí vaše situace, buďte chlap a udělejte něco o tom!“

Podle filmové logiky se Herma může stát mužem až poté, co přijde o panenství, a po trapné chvíli s krásnou kapelnicí je nakonec zbaven panenství mazaným agentem odporu. Nyní, když se stal mužem, je Herma připravena postavit se nacistům.

Film zesměšňuje hroutící se nacistický režim, který se místní arogantní kolaborant snaží vykreslit jako obratný taktický ústup Führera. Hrabalův hlas je nejpozoruhodnější v úvodních scénách, když popisuje rodinu opozdilců a šarlatánů Hira, včetně falešného hypnotizéra, který tvořil poslední obrannou linii země proti invazním silám.

„Vlaky pod kontrolou“ je krásný film, který stojí za zhlédnutí, natočený černobíle Jaromírem Soferem. Miluji kontrast mezi zimními venkovními scénami a spoře osvětlenými interiérovými záběry. Mně se zdá, že je vše lehce zašpiněné sazemi z pecí projíždějící lokomotivy. Zábavný, sarkastický soundtrack od Jerryho Shusta pomáhá posílit uvolněný, komediální tón.

Jako u mnoha českých filmů je tempo pomalé a poháněné spíše postavami a situacemi než dějem. Myslím, že trhaný a anekdotický charakter filmů z této země je částečně důvodem, proč je česká kinematografie pro cizince někdy těžko akceptovatelná.

Ostře sledované vlaky jsou okouzlující, zábavný a nenáročný film, který slouží jako jemný úvod do filmů české nové vlny.

Napsal Lee Adams

Lee je spisovatel a filmový kritik žijící v Brně v České republice. Studoval kinematografii na univerzitě, ale opustil ji v polovině, protože jeho učitel se studiu vždy vyhýbal. Další dvě desetiletí strávil polovinu svého vzdělání, aby vášnivě konzumoval filmy a psal o nich. Napsal pro několik online prodejen, včetně Way Too Indie, které chválil. V roce 2018 založil Recenze českého filmupřibližující kinematografii své adoptivní vlasti z pohledu znalého outsidera.