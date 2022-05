Vladimír Lutak • Producent, Hausboot Productions

„Tento film nás posunul do pozice, o které si myslíme, že pro nás bude snazší pokračovat v práci na animačních projektech.“

16.05.2022 Producent, který byl již vyhlášen Cartoon Producentem roku za práci na největším a nejdražším projektu Stop-Motion v české historii, s námi o své práci mluví prostřednictvím dokumentů a animací.

Vladimír Luťák Vybráno pro připojení Producenti na cestě Třída 2022A zastupující Českou republiku. Lhotáka a koproducentů o hrané animaci I myši patří do nebe Začátkem tohoto roku obdržel cenu Producent roku na Cartoon Film Awards v Bordeaux. I myši patří do nebe Jde o významný milník ve Lhotákově kariéře, protože jde nejen o jeho první producentský animovaný film, ale také o největší a nejdražší stop-motion film v české historii. Cineuropa se setkala s českým producentem, aby probrala jeho kariérní začátky v dokumentární produkci, založení vlastní produkční skupiny a tvorbu světové animace.

(Článek pokračuje níže – informace o firmě)

Cineuropa: Jak začala vaše kariéra producenta?

Vladimír Luťák: Začal jsem točit dokumenty pod hlavičkou Fresh Films. V té době dávalo větší smysl pokračovat ve vývoji již existující výrobní linky, než začínat od nuly. Produkoval česko-francouzský dokument, Jenica a Perlaasi dvě cikánky, a pak jsem s nimi pracoval Joseph Abram Jr. Ve svém prvním vystoupení hotel. Potkal jsem se v roce 2010 Denisa Grimová Řekla mi, že by chtěla natočit film podle I myši patří do nebe. Mojí primární odpovědností bylo získat práva. S přibývajícími produkčními projekty, na kterých jsem pracoval, jsem se rozhodl opustit svou roli výkonného producenta a začít pracovat pouze na svých vlastních projektech a založil jsem Hausboot Production.

Jak vnímáte dokumentární filmy?

Dokumenty považuji za velmi důležitý žánr a rád bych na nich pokračoval. Ve skutečnosti jsme natočili dokument o Jerry Trinka: Dlouho ztracený přítel v Hausbootu. Rád pracuji na dokumentech, i když mám momentálně plno animačních projektů. Rád bych však pracoval na více dokumentech a zajímají mě také fantasy projekty.

Co vás přivedlo k animovanému filmu?

Projekt I myši patří do nebe Trvalo dlouho, než to přineslo ovoce. Učili jsme se za pochodu od nuly bez předchozích zkušeností inspirovat se střední Evropou. Fáze vývoje a financování byla velmi cenná pro to, abychom se naučili, jak dělat to, co umíme, ale je to něco, co vyrostlo z naší iniciativy. úspěch I myši patří do nebe Je inspirací.

To, že pracujeme na animaci, znamená, že jsme se něco naučili, něco zvládli a stále k nám přicházejí nové projekty na základě příspěvků generovaných I myši patří do nebe. Tento film nás postavil do pozice, o které věříme, že pro nás bude snazší pokračovat v práci na animačních projektech. kde I myši patří do nebe Je to můj debut v celovečerní animaci a bylo pro nás velmi důležité prokázat naši schopnost dodat to, co jsme si představovali.

Vaše práce v Hausboot však nezahrnuje výhradně animaci, nebo lépe řečeno tradiční animaci.

Ne, rozvíjíme také projekty Transmedia. V současné době připravujeme animační projekt s Marie ProcházkováA skrytý tvým očím, ve spolupráci s Národní galerií a Českou televizí chceme veřejnosti umožnit výstavu gotických obrazů. Antidokumentaci připravujeme ve dvou verzích: pro dospělé a zkrácenou verzi pro dětské publikum. Připravujeme ale také online galerii, která se tématu věnuje podrobněji, zatím je Národní galerie doprovodnou aplikací. Tento projekt vnímáme jako důkaz konceptu, jak integrovat umění do audiovizuálního média a naopak, a také jak uvádět audiovizuální obsah do galerií.

Pracujeme také na hybridním projektu, který kombinuje živé akční filmy s tvorbou animovaných filmů, golem podle Jerry Bárta. Film je momentálně ve vývoji, ale projekt jsme představili loni na Cartoon Movie, kde byl zařazen mezi 10 nejsledovanějších projektů. Navzdory složitému scénáři a náročnému vizuálu filmu si myslím, že vizuál je nyní smysluplnější, než když na něm před dvaceti lety začal pracovat Jiří Bárta. Protože pracujeme na technologii, která bude použita, víme, že budeme používat živé záběry, které jsou směsí živé akce a animace. golem Bude obsahovat scény, které byly vykresleny pouze v CGI a stop-motion animaci, konkrétněji claymation.

Na jakých dalších projektech pracujete I myši patří do nebe tým?

Pracujeme na krátkém 2D animovaném filmu, strach podle Denisa Grimováčesko-francouzská koprodukce zaměřená na dospělé publikum, která se zabývá tématem strachu způsobeného záplavou dezinformací. Jan Popinišek Jedná se o 3D animovaný seriál, FigueradoWesternová parodie. A Denisa Grimová A Jan Popinišek Je to také funkce pro dlouhé sledování I myši patří do nebe pod názvem práce Khalida. Příběh sleduje dva 13leté hrdiny, jejichž prarodiče sdílejí historii a odhalují minulou nespravedlnost, která se stala jejich prarodičům v roce 1939. Bude to tajemné dobrodružství cestování časem s trochou hrůzy.