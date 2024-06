Vláda odhaluje plány na vyslání českého astronauta do vesmíru

Podnikatelský plán vyslat českého astronauta do vesmíru s názvem „Český vesmírný let“ představil na čtvrteční tiskové konferenci premiér Petr Fiala a další představitelé vlády a průmyslu. Šéf české vlády označil projekt za národní misi k modernizaci ekonomiky, školství a vědy.

Alice Svoboda, třída astronautů ESA z roku 2022|Obrázek: Evropská kosmická agentura

Vesmírné aktivity mají podle pana Fialy obrovský ekonomický, vědecký, sociální, strategický, bezpečnostní a obranný potenciál a mohou výrazně zvýšit konkurenceschopnost země:

„Ostatní země EU podobné velikosti, jako je Rakousko, Belgie a Dánsko, investují do vývoje vesmírných technologií mnohem více než my a my tento rozdíl musíme kompenzovat, protože Česká republika má skutečný potenciál ve výzkumu vesmíru použij to.

Ministr dopravy Martin Kupka v návaznosti na slova českého premiéra řekl, že česká mise do vesmíru je pro „relativně malou zemi“ příležitostí zanechat jasnou stopu na mapě světa. Zdůraznil také, že do kosmických aktivit se již úspěšně zapojuje řada českých firem a českých vědeckých týmů:

Mezinárodní vesmírná stanice|Obrázek: NASA

„Podílíme se na více než 600 velkých technologických projektech a ve více než 30 různých misích v podobě dodávek technologií pro jednotlivé družice, Českou stopu má i Euclidův vesmírný dalekohled, který sleduje počátky vesmíru, stejně jako třetí. -generace satelitů Meteosat, které nám umožňují přesněji předpovídat počasí.

Čechem, který dostane šanci letět do vesmíru, je stíhací pilot Aleš Svoboda ze základny taktického letectva AČR v Časlavi. V roce 2022 se stal členem rezervního týmu astronautů Evropské kosmické agentury poté, co byl vybrán z více než 22 000 kandidátů.

Česká vláda dostala nabídku na vyslání na vesmírnou misi už loni, projekt ale původně považovala za příliš drahý. Nyní souhlasila s poskytnutím finančních prostředků na cestu a říká, že očekává, že se uskuteční do pěti let.

Alexej Gubarev a Vladimír Remek|Foto: VHÚ Praha

Pokud vše půjde podle plánu, stane se Svoboda druhým českým kosmonautem ve vesmíru po Vladimíru Remkovi, který v roce 1978 nastoupil do ruského letu Sogoz. Takto odpověděl na otázku, co od mise očekává:

„Pro mě je důležité, aby se jednalo o skutečně národní projekt a ne o misi bez širších souvislostí. Na prvním místě je pro mě, aby mise přinesla co největší užitek celé České republice a byla dobře připravená. Vím, že v této souvislosti již byly podniknuty konkrétní kroky.

Osmatřicetiletý Svoboda začne trénovat ve druhé polovině letošního roku. Více podrobností o vesmírné misi naleznete na vzhurudovesmiru.cz.