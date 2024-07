Vítězství v kvalifikaci MXGP pro Gajsera prostřednictvím Sanchi Storms v České republice

MXGP

Tim Gajser z týmu HRC vyhrál kvalifikační závod MXGP v České republice a vedl prakticky od začátku do konce, když v roce 2024 zvýšil svůj náskok v mistrovství světa MXGP na 35 bodů.

Gajser, který dosahoval rychlých časů ve volných i měřených trénincích, věděl, že start bude na tomto okruhu rozhodující, a dokázal svou Hondu CRF450R zajet do první zatáčky. Rychle se dostal do vedení, v první polovině prvního kola vyvíjel tlak na lídra a poté závod kontroloval a vybojoval silné vítězství v závodě za maximálně 10 bodů. Byla to skvělá jízda v těžkých podmínkách, protože jeho rivalové z mistrovství byli přímo za ním, ale #243 nikdy nezakolísal a nakonec získal šachovnicovou vlajku s pětisekundovým bufferem.

Vzhledem k tomu, že výběr brány není na tomto okruhu tak důležitý, slovinský jezdec ví, že bude muset zopakovat ty dobré starty, pokud zde bude chtít zítra vyhrát svou první GP, ale je důležité si všimnout, jak dobře to probíhalo v minulém dva roky. kola, report pro pětinásobného mistra světa by mohl být o víkendu.

MX2

Ferruccio Zanchi si prorazil cestu konkurenční třídou MX2, posunul se na body ze 17. místa a nakonec skončil 10. Nevyskočil nejlépe z brány a na trati, o které se vědělo, že je obtížné projet, se zdálo, že čelí těžké bitvě o postup, ale mladík se nikdy nevzdal a vybral si jezdce. Důsledným způsobem získat bod. Vzhledem k tomu, že ví, co potřebuje k tomu, aby se pohyboval, je nyní jeho cílem dobrý start v kolech, dát mu šanci proniknout do top 10 a získat nějaké dobré body v motocyklech bodujících v GP.

Lucas Coenen (BEL, Husqvarna), 24:44,517; 2. Sacha Konen (BEL, KTM), +0:01,050; 3. Liam Everts (BEL, KTM), +0:01,884; 4. Simon Langenfelder (GER, GASGAS), +0:06,720; 5. Rick Elzinga (NED, Yamaha), +0:25,056; 6. K de Wolf (NED, Husqvarna), +0:32,161; 7. Karlis Alberts Reisulis (LAT, Yamaha), +0:35,942; 8. Camden McLellan (RSA, Triumph), +0:36,346; 9. Andrea Adamo (ITA, KTM), +0:46,141; 10. Ferruccio Zanchi (ITA, Honda), +0:48,204;

Tim Gajser 243

Bylo skvělé tady dnes vyhrát a získat maximum bodů. Výběr brány není na této trati až tak důležitý, ale není snadné zde vyhrát, takže je dobré získat vítězství hned a zítra si to zopakovat. Můj start byl opět skvělý, umožnil mi využít jakékoli chyby, to jsem dokázal, každý bod je v této fázi šampionátu důležitý, takže se chci pokusit udělat totéž zítra a celkově zabrat můj první praktický lékař zde.

Ferruccio Sanchi 73

Byl jsem spokojený s tím, jak jsem dnes jel a v kvalifikačním závodě jsem hodně projel, abych získal bod. Nebylo snadné dělat pohyby, ale cítil jsem se dobře, a pokud se mi zítra povede dobře začít, budu mnohem lépe připraven získat nějaké dobré body. Po Indonésii jsem chtěl některé věci zlepšit a myslím, že dnešek byl pozitivním krokem, ale teď musím jít ven a udělat to znovu pro závody GP.

Marcus Pereira de Freitas

Generální ředitel HRC – MXGP

Víme, že Lockett nebyl k Timovi v minulosti vždy dobrý, ale dnes ukázal, že se tím nenechal ovlivnit a odjel velmi silný závod. Nebylo snadné tlačit každé kolo zezadu a vést, ale to je to, co dokázal a získat 10 bodů byl dnes dobrý výsledek. Teď se musí soustředit na to, aby dělal to samé zítra, je to určitě možné s tím, jak jezdí, a my uděláme vše, co je v našich silách, abychom mu toho pomohli.

Ferro předvedl dobrý výkon a dostal se ze 17. na 10. místo na trati, kterou nebylo snadné předjet. Tlačil a tlačil, a zatímco ostatní se snažili zůstat konzistentní, on držel konzistentní časy na kolo a nedělal žádné chyby. Zítra se pokusíme o dobrý start a pokud to dokáže, myslíme si, že to pro něj bude dobrý den.

@shotbybavo