Vitek Vanecek hraje dobře po svém platu

Před rokem byl třetím brankářem. Pak záloha. Poté začíná play -off. v současné době, Vítik Vanišek Je jedním z nejcennějších hráčů čepice na začátku sezóny. Činí tak s nejnižším platem na aktivním seznamu, 716 667 dolarů ročně.

Každý brankář zažije smršť během série skvělých výkonů. Vaneček ho měl včera proti Flamesovi, ale aby si nedělal starosti.

„Není to tak, že bys mu vyčítal nějaké góly,“ řekl trenér. Peter Laviolette, jako cíle Povolený Vanecek měl zkosený zpětný ráz, odtržení a kulka se dvěma těly, která ho kontrolovala.

Pětadvacetiletý český gólman měl před zápasem Flames bilanci 2: 0: 1, když tuto ztrátu přesčas zaznamenal proti obhájci titulu Lightning ve Stanley Cupu. Ještě působivější je, že před včerejším večerem zaznamenal 1,30 GAA, 0,946 zákroků a o 6,4 gólů více, než se očekávalo. Všechna tato čísla, první desítka v lize.

Trenér brankářů CAP Scott Murray ocenil brankářův druhý začátek sezóny začátkem tohoto týdne slovy: „Jeho hra na snowboardu je konzistentní, je to důsledný člověk … to, co vidíte, je to, co zatím s Vítkem dostanete, a bylo to pěkné . ”

hvězda obrany John Carlson Připustil, že se tým vzdává dobrých šancí, ale Vanecek „stál vysoko a hrál skvěle“ od premiéry proti Rangers.

Na začátek sezony se nevědělo, jestli Vanecek resp Ilja Samsonov Získá nástupní práci. Až do tohoto bodu Vanecek ukázal, že si očividně zaslouží přikývnutí téměř každou noc.

Přestože Vanecek vydělává nejméně peněz ze všech hráčů na aktivní soupisce, může být každý večer tím nejcennějším hráčem na ledě.