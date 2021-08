Jaromír Jaeger je jedinečný. Díky generačnímu talentu se stal tváří NHL od chvíle, kdy ho v roce 1990 v Pittsburghu Penguins draftovali na číslo pět. Pokračoval v tom, že se stal jedním z určujících hráčů své doby, a inspiroval tradiční parmičkový sestřih generace dětí. zničit jejich vztah s holičem … je-li Oznámil, že odejde do důchodu Z NHL do návratu do rodné České republiky a ukončení kariéry s HC Kladno – který je také většinovým vlastníkem týmu – to vypadalo, že změna hokejové stráže je nevyhnutelná. Jeho český návrat jako by naznačoval, že se chystá do důchodu.

Jaromír Jager, Pittsburgh Penguins, Stanley Cup 1999 Čtvrtfinále play -off. (Foto: Greg Abel/Getty Images)

Na středeční tiskové konferenci však Jager oznámil svůj záměr pokračovat ve hře, i když vstupuje do 34. profesionální sezóny a blíží se věku 50 let. Jeho záměr vrátit se je překvapivou poctou odkazu jeho rodiny a dokazuje, že jedna z posledních bašt starověké velikosti nepadla.

Jiný typ jednoho kluka

Jaegerovu éru lze definovat několika termíny, ale často se mi vybavuje období „jednoho klubu“. V moderním smyslu je jednoklubový člověk obvykle hvězdou a zůstává pouze se stejným týmem, protože tým na něj má peníze. Koneckonců, dobří hráči se moc nepohybují. Pokud jejich smlouva nevyprší a není podepsána jinde – nebo polehčující okolnosti vyžadují odchod (např. Konec funkčního období Marca-Andre Fleuryho s Penguins) – nejlepší hráč v lize má tendenci zůstat na místě.

Brankář Fomer Vegas Golden Knights Marc-Andre Fleury. (Canadian Press/AP, David Baker)

Naproti tomu superhvězdy Jaegerovy éry zůstaly ve stejném týmu ze zcela jiného důvodu. Přestože v mnoha jejich rozhodování určitě hrály roli peníze, zdá se, že hlavním tahounem byla loajalita vůči klubu, za který hráli. Jágr je nyní učebnicovým příkladem toho; Na své poslední tiskové konferenci dal jasně najevo, že to tak cítí Odpovědnost pokračovat ve hře na počest k odkazu jeho otce.

“Dokud můj otec dýchá, beru klub jako svoji zodpovědnost. Nechává si ho dvacet let. Jako syn bych se styděl odejít.” Jaromíra Jägera o tom, proč se rozhodl pokračovat ve hře, když se blíží padesátka NBC Sports. 30. dubna 2021).

Jeho oddanost jeho klubu je velmi působivá a přichází jako dobrá zpráva pro generaci fanoušků.

Sociálně-politické dědictví

ano Rodinné dědictví bylo důležitou součástí své hokejové kariéry od nástupu v roce 1990. Po příjezdu na soustředění Penguins požádal o dres číslo 68 – číslo, které od té doby nosí. Pro Jagera má číslo další význam. Nosí se na počest Pražského jara, revolučního hnutí roku 1968 v jeho rodném Československu, které bylo tvrdě potlačeno Sovětským svazem. Alan Robinson z Zpravodajská agentura Jager popisuje svou poctu svému dědečkovi, farmáři a oběti sovětského autoritářství, který se postavil proti kolektivizaci v období bezprostředně po Pražském jaru.

Jaromír Jäger, zde na obrázku s českým národním týmem. (s.yume/flickr)

Young Younger vyrostl v impozantním stínu komunistické velmoci, ve škole bral ruštinu a současně nenáviděl jazyk, který mu vnucovali Sověti. Vzdorně nosil ve své učebnici obrázek prezidenta USA Ronalda Reagana a snil o dni, kdy se bude moci přestěhovat do USA a zažít svobodu, o které dosud jen slyšel zvěsti. Když konečně dostal šanci jako první československý rekrut, aniž by musel ustoupit, slíbil, že bude ctít oběti komunistického útlaku, na jehož útěk se tolik snažil (od Alana Robinsona, „Svět ví, proč Jagger nosí No 68 “) Zpravodajská agentura(22.2.1988)

ctít svého otce

Jágr také věří, že dluží svému otci, aby pokračoval ve své 34. profesionální sezóně. V roce 2011 převedl Jagerův otec vlastnictví HC Kladno na svého syna a od té doby vede klub. cítit jako by Jeho přítomnost v týmu je zásadní. Protože věří, že jeho status a remíza klub podporují.

„Víš, proč pořád hraji? Mám odpovědnost vůči klubu, jinak bych sem necestoval a neošidil bych se. Ale kdybych skončil, partneři a sponzoři by odešli a mohlo by být po všem. „Nemám na výběr. Lidé to nechápou, ale mě to nezajímá. Jen Bůh je kdo.“ Považuje mě za odpovědného. Očekávám od sebe hodně a také si myslím, že to mám uvnitř mě.” Jaromír Jäger o tom, proč pokračuje ve hře, když vstupuje do 34. profesionální sezóny (od Davida Lazara „Jaromir Jäger nemá jinou možnost, než pokračovat ve hře, když se blíží věk 50“) New York Post. 13/8/21)

Vzhledem k tomu, že HC Kladno si nedávno vybojovalo postup do české nejvyšší hokejové ligy, zdá se Jágrův komentář správný. Na výkonu záleží v evropských ligách, kde týmy v nižších divizích dostávají méně peněz od sponzorů a méně národního uznání.

Jagerovo rozhodnutí pokračovat v hraní z úcty k odkazu své rodiny je docela působivé a jeho pozoruhodná věrnost klubu, do kterého se přestěhoval od svého otce, zůstává zářným příkladem toho, proč zůstává jedním z nejikoničtějších hráčů své doby.