Kanoista Martin Doctor získal dvě zlaté medaile na olympijských hrách 1996 v Atlantě a o čtyři roky později vyvěsil českou vlajku v Sydney.

Ale posledních 12 let je doktor Czech sportovním ředitelem olympijského výboru.

Martin Dr|Foto: Elena Horálková, Český rozhlas

Bývalý kanoista před 33. olympijskými hrami v Paříži říká, že se zdráhá předpovídat – v některých oblastech je ale podle něj český tým jednoznačně konkurenceschopný.

„Víme, že v některých sportech jsou šance na medaile vyšší. Přivážíme mnoho mistrů světa. Víme, že jsme silní ve vodních sportech – kanoistice a vodním slalomu – a nějaká naděje tam je. Víme, že přivádíme Lukáše Grbalka, olympijského vítěze v judu. Máme medailové vítěze z mnoha mistrovství světa a Evropy. Bylo by naprosto fantastické, kdyby naši sportovci přivezli domů 10 a více medailí.

Na poslední olympiádě v Tokiu získali Češi 11 medailí včetně 3 zlatých. Předtím to bylo v Riu de Janeiro 10, z toho jedno zlato.

Judisté ​​Lukáš Grbálek a David Klammert|Foto: Vít Šimánek, ČTK

Po návratu do Paříže šéf české mise říká, že tentokrát bude existovat jiný, spíše poetičtější způsob, jak měřit úspěch země.

„Abychom nemuseli hádat přesný počet medailí, věřím, že naši sportovci přivezou do Česka velký kus Eiffelovy věže. Všechny medaile obsahují kousek kovu, který pochází přímo z renovace věže – takže čím více jich máme , ten lepší.“

Letošní olympiáda bude první v Evropě od Londýna 2012 a krátký výlet do Paříže by měly absolvovat tisíce českých fanoušků.

Martin Doctor, který francouzské hlavní město v posledních měsících několikrát navštívil, říká, že je to pro lidi skvělá příležitost zažít olympiádu na vlastní kůži.

„Dostat se tam není tak jednoduché, systém nákupu vstupenek je poměrně složitý. Otázkou je i ubytování. Ale myslím, že to bude stát za to, protože si myslím, že atmosféra v Paříži bude úžasná nejen na stadionech, ale i ve fanzónách, kontrolních domech a dalších národních olympijských centrech. Kdo má zájem, jsem rád, že se mohu podívat do Paříže.

Sportovní ředitel Českého olympijského výboru očekává, že Paříž 2024 vyvine maximální úsilí, aby v duchu národní soutěže předčila Londýn 2012.

„Olympiáda v Londýně byla fantastická a očekávám, že Francouzi budou chtít Londýn překonat. Pokud se tak stane, budou to fantastické hry. Moc se na ně těším.