„Vím jistě, že tito lidé chtějí PC port Bloodborne, ale kdybych řekl, že ho chci, dostal bych se do problémů,“ říká Hidetaka Miyazaki o týmu FromSoftware.

Prezident společnosti FromSoftware Hidetaka Miyazaki říká, že dokonce i členové studia stojí na straně fanoušků, pokud jde o touhu po PC portu uzamčené ságy PlayStation Bloodborne.

Mluvit s počítačové hry Miyazaki, který seděl po boku producenta Yasuhiro Kitao a překladatele Bobbyho Simpsona (prostřednictvím řečeného překladatele), komentoval: „Samozřejmě vím, že tito lidé chtějí port Bloodborne pro PC. Kdybych řekl, že ho chci, dostal bych se taky potíže, ale to není něco, proti čemu se stavím.“

To je v souladu s dalšími nedávnými komentáři prezidenta a ředitele, Kdo řekl v únoru Je „velmi šťastný“, takže mnoho fanoušků by rádo vidělo, že Bloodborne dostane nějaký remake nebo znovuvydání. V podobném duchu řekl Miyazaki Od roku 2019 „není ten, kdo rozhoduje“ Pokud jde o věci jako Bloodborne 2, i když je to hra, která mu utkvěla nejvíce – nebo alespoň byla, protože tento komentář je starší než Elden Ring a Miyazakiho aktualizované nápady jsou nejasné.

Tentokrát však Miyazaki vyjádřil svůj osobnější pohled na toto trendové téma a zastavil se před předáním míče přímo společnosti Sony, která vlastní Bloodborne IP.

„Jako jeden z tvůrců Bloodborne mám samozřejmě osobní a upřímný názor, že bych byl rád, kdyby si to mohlo užít více hráčů,“ pokračoval Miyazaki. „Zvlášť proto, že je to hra, která nyní dospívá, a je to jedna z her minulosti, která se na starším hardwaru ztratila – myslím, že u každé takové hry by bylo hezké, kdyby mělo více hráčů příležitost zažít to a znovu prožít zbytky minulosti, takže pro mě to rozhodně není Něco, s čím bych nesouhlasil.

I po devíti letech, Bloodborne remake, nebo remaster, nebo PC port, nebo upřímně cokoliv Bílá velryba, která zůstává věčným snem, zažila hry, které lze přirovnat k pověstnému klidu Hollow Knight SilkSong . Je to poprvé, co Miyazaki tuto myšlenku přímo podpořil, i když se nepřipojí k PC hráčům fandícím v ulicích (přečtěte si: chat na YouTube na ukázkách PlayStation State of Play).

Bloodborne nebyl tento týden ve stavu hry, ale hej, Bloodborne Kart – myslím Nightmare Kart – je venku.