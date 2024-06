Viggo Mortenson, člen poroty Geoffrey Rush a prezidentka poroty a veteránka nezávislého filmu Christine Vachon se v pátek večer prošli po červeném koberci na slavnostním zahájení 58. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary (KVIFF). republika Che.

Mortensen převzal Cenu prezidenta MFF KV v českých lázních při slavnostním zahájení největší středoevropské filmové oslavy léta příští týden.

Mortensen ohromil festivalové publikum několika připravenými českými komentáři, které vyvolaly velký potlesk a ovace. Později přešel do angličtiny a nazval KVIFF „nejdůležitější oslavou kinematografie, kterou každý rok pořádáte“, a dodal, že festival uznává „moji práci jako vypravěče“.

Mortensen sdílel Mrtví lidé nebolí „Bylo to těžké natočit film,“ dodal a dodal: „Všechny filmy je těžké natočit. Ale měl jsem štěstí na úžasné obsazení. Obzvláště chválil hvězdy Vicky Krebs a Chloe McLeod. Škádlil, že si nejdřív myslel herec by byl příliš mladý a měl velmi silný britský přízvuk, a pak toho druhého přivedl na jeviště. Jak to bude fungovat?“ Kvůli přízvuku dal Mortensen o několik týdnů později další rozhovor, během kterého sdílel, že McLeodův přízvuk byl „téměř dokonalý“. V době, kdy byl film natočen, byl dokonalý, uzavřel Mortensen.

Je pozoruhodné, že populární socha KVIFF Křišťálový glóbus má letos novou velikost a váhu. „Po 24 letech se mění stupnice festivalových cen sklárny Moser,“ uvedli organizátoři krátce před zahájením festivalu. „Glóby zhubly o 1,8 kilogramu, jsou o 7,5 centimetru kratší a křišťálová koule je o 2,4 centimetru kratší v průměru. Nová socha je vysoká 34,5 centimetru a váží 2,6 kilogramu.“

Slavnostní zahájení, jako obvykle, zahrnovalo velmi uznávanou pódiovou show, opět v choreografii Michaela a Simona Gabaniových, která odstartovala jednání s typickým mixem akce a zábavy dua. Téma letošního jubilejního 30. ročníku pod vedením prezidenta MFF KV Jiřího Bartošky a jeho týmu oživilo festival v době, kdy se hovořilo o jeho možném zrušení.

Česká slova stylově rolují na obrazovce nahoru Hvězdné války Úvody s voiceoverem popisovaly temná mračna, která se nad KVIFF shromáždila po pádu železné opony. První ročník KVIFF pod novou radou se konal v roce 1994, což bylo uvedeno v úvodních poznámkách, ve stejném roce, kdy Jeff Bezos založil Amazon, Přátelé Screened a Pulp Fiction Vyhrál Zlatou palmu v Cannes.

30 Years of Festival and Bartoska Films s Michaelem Douglasem, Jackem Valentim, Benem Kingsleym, Morganem Freemanem, Robertem Redfordem, Judem Lawem, Judi Dench, Oliverem Stonem, Melem Gibsonem, Richardem Gerem, Jeremym Rennerem, Julianne Moore. Michael Caine, Johnny Depp, Geoffrey Rush a další sklidili potlesk.

Na závěr se na pódiu objevila skupina tanečníků a performerů, mezi nimiž byl muž s motorovou pilou, chlapec skákající na trampolíně, ženy převlečené za show dancers a mimozemšťané. Toto jsou návraty k několika posledních inauguračních show za posledních 30 let.

Burtoska vyjádřila svou lásku k černobílým filmům a poděkovala svému týmu a sponzorům za jejich tvrdou práci a podporu. Když byly po nějaké době zavolány značky, které jsou sponzory KVIFF, na obrazovce se objevila zpráva jako mrknutí: „Děkuji za vaše peníze.“

Později se diváci dočkali další lahůdky. K dovršení všeho byl na festivalu uveden také každoroční neuctivý trailer na MFF KV, který představuje stále populárnější minulé oceněné KVIFF. Letos je vůdčí postavou traileru Benicio Del Toro.

Trailer sklidil bouřlivý potlesk, právě když ukrajinský filmař Ole Sentsov celosvětově premiéroval svůj dokument. Nemovitý Z válečných zákopů na Ukrajině. Hostitel festivalu Marek Eben se zmínil o Sentsovově pobytu v ruském vězení a řekl, že „utekl z Putinova gulagu“. Pak Sentsov vstal v publiku za obrovského potlesku.

Po Mortensenově oslavě si elegantně oblečené publikum vychutnalo Mortensenův feministický western. Mrtví lidé nebolíNapsal a režíroval zahajovací film MFF KV 58.

Bezplatná venkovní show britské elektronické hudební skupiny Gosheen mimo hlavní festivalový dějiště, Hotel Thermal, začíná ve 22:45 místního času a přivádí do rytmu mnoho nadšených filmových a hudebních fanoušků.

Český festival poctí prezidentskými cenami Daniel Brühl a Clive Owen, moderátor Steven Soderbergh, scenáristka a režisérka Nicole Holofcener (To stačí, Zranil jsi mé city) a představí retrospektivu Franze Kafky.

Minulý rok pomohli odstartovat filmový festival ve velkém stylu Russell Crowe, Alicia Vikander a bruslaři. Festival Karlovy Vary 2024 potrvá do 6. července.