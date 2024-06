Viggo Mortensen v pátek na filmovém festivalu v Karlových Varech.

Filmový festival v Karlových Varech

Viggo Mortenson, člen poroty Geoffrey Rush nebo předsedkyně poroty a veteránka nezávislého filmu Christine Vachon patřili k velkým jménům, která se v pátek večer prošla po červeném koberci na slavnostním zahájení 58. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary v České republice.

Oficiální zahajovací ceremoniál byl svědkem toho, jak Mortensen převzal v českém letovisku Cenu prezidenta festivalu KVIFF, který příští týden uvede to, co je považováno za největší letní filmovou oslavu ve střední Evropě.

Mortensen okouzlil festivalové publikum několika připravenými českými texty, které získaly velký ohlas a uznání. Poté přešel do angličtiny a popsal Mezinárodní filmový festival v Kojevu jako „velmi důležitou oslavu kinematografie, která se koná každý rok“, díky čemuž je hrdý na to, že festival uznává „moji práci vypravěče“.

Mortenson to sdílel Mrtví netrpí Byl to „obtížný film na vytvoření“ a dodal: „Všechny filmy jsou těžké natočit. Ale měl jsem štěstí na úžasné obsazení.“ Zvláště ocenil hvězdy Vicky Cripps a Solly MacLeod. Posledně jmenovaného dokonce přivedl na jeviště poté, co žertoval, že ho zpočátku napadlo, jestli není herec příliš mladý a nemá příliš silný britský přízvuk. „Když jsem ho viděl na Zoomu, říkal jsem si: „Ach můj bože, vypadá, jako by mu bylo 16.“ Jak to bude fungovat? Kvůli přízvuku nabídl Mortensen další rozhovor o několik týdnů později a v té době byl McLeodův přízvuk „téměř dokonalý,“ řekl Mortensen k závěru, že v době, kdy byl film natočen, byl dokonalý.

Je třeba poznamenat, že slavná socha KVIFF Křišťálový glóbus má letos novou velikost a váhu. „Po 24 letech se velikost festivalové ceny nabízené Moser Glass mění,“ uvedli organizátoři těsně před zahájením festivalu. „Glóbus zhubl o 1,8 kilogramu, je o 7,5 centimetru kratší a průměr křišťálové koule je o 2,4 centimetru menší. Nová socha je vysoká 34,5 centimetru a váží 2,6 kilogramu.

Součástí zahajovacího ceremoniálu byla jako obvykle velmi oceňovaná pódiová show, opět v choreografii Michela a Simone Cabaniových, která akci odstartovala typickým mixem pohybu a zábavy dua. Jeho tématem byl letošní jubilejní 30. ročník pod vedením prezidenta MFF KV Jiřího Bartošky a jeho týmu, který festival oživil, když se hovořilo o jeho možném zrušení.

Česká slova stylově rolují na obrazovce nahoru hvězdné války Úvodní titulky spolu s audiokomentářem popisovaly temná mračna, která se stáhla nad Mezinárodním filmovým festivalem v Koreji po pádu železné opony. První ročník Korejského mezinárodního filmového festivalu se konal pod vedením nového týmu v roce 1994, v roce uvedeném v komentářích redakce, ve stejném roce, kdy Jeff Bezos založil Amazon, přátelé Zobrazeno poprvé Pulp Fiction Získal Zlatou palmu v Cannes.

Následoval sestřih 30 let festivalových fotografií a Bartoška s takovými, jako jsou Michael Douglas, Jack Valenti, Ben Kingsley, Morgan Freeman, Robert Redford, Jude Law, Judi Dench, Oliver Stone, Mel Gibson, Richard Gere, Jeremy Renner, Julianne Moore a Michael Caine, Johnny Depp, Geoffrey Rush a další, za vřelého potlesku.

Nakonec skupina tanečníků a performerů, včetně muže s motorovou pilou, muže skákajícího na trampolíně, žen oblečených jako show dancers a lidí oblečených jako mimozemšťané, vystoupila na pódium, aby jásala. Tato představení byla návratem k některým z předchozích zahajovacích představení za posledních 30 let.

Bartoška vyjádřil svou lásku k černobílým filmům a poděkoval svému týmu a sponzorům za jejich tvrdou práci a podporu. Když byly později zavolány sponzorské značky KVIFF, na obrazovce se pravděpodobně objevila zpráva s mrknutím: „Díky za vaše peníze.“

Poté se diváci dočkali další lahůdky. Ceremoniál byl také svědkem odhalení výroční propagační upoutávky na Mezinárodní filmový festival v Koreji, která vždy zahrnuje celebritu oceněnou na festivalu. Letos byl Benicio del Toro hlavním hercem traileru.

Trailer sklidil velký potlesk, stejně jako ukrajinský režisér Oleh Sentsov, který byl ve městě na světové premiéře svého dokumentu. SKUTEČNÝ Ze zákopů ukrajinské války. Moderátor Marek Eben se zmínil o Sentsovově pobytu v ruském vězení a řekl, že „přežil Putinovy ​​tábory“. Sentsov pak stál v publiku za vřelého potlesku.

Po oslavě Mortensen si dobře oblečené publikum mohlo vychutnat Mortensenův feministický western Mrtví neškodíKterý napsal a režíroval jako úvodní film pro MFF KV 58.

Bezplatná venkovní show britské elektronické hudební skupiny Kosheen před hlavním dějištěm festivalu, Thermal Hotelem, měla začít ve 22:45 místního času a přilákala mnoho filmových a hudebních fanoušků, kteří toužili navštívit.

Český festival také poctí prezidentskými cenami Daniela Brühla a Cliva Owena, moderovat ho bude Steven Soderbergh a poctí scénáristka a režisérka Nicole Holofcener (Řekl dost, Zranil jsi mé city) a uvedení retrospektivy Franze Kafky.

Minulý rok pomohli rozjet filmový festival ve velkém stylu Russell Crowe, Alicia Vikander a krasobruslaři. Karlovarský festival 2024 potrvá do 6. července.