Videa Starfield odhalují tři nová místa ze hry

Fanoušci Starfieldu objevili tři neuvedená videa od Bethesdy, která odhalují některá místa, která by hráči mohli v nadcházejícím vesmírném RPG navštívit.

Dříve dnes uživatelé sociálních médií začali sdílet tři neveřejná videa od Bethesdy, která nabízejí pohled na místa ve hře, včetně měst New Atlantis, Neon a Akila.

Přestože tato videa nejsou uvedena, Bethesda potvrdila IGN, že tato videa již byla sdílena se členy Constellation, komunitního klubu, do kterého se lidé mohou zaregistrovat na webových stránkách Starfield. Členové souhvězdí získají nějaké nové informace, například tato videa jako první.

Přestože tato videa nyní kolují online, všechna jsou velmi krátká – méně než 50 sekund na video.

Poskytují skvělý souhrn tří míst, se kterými se hráči ve Starfieldu setkají. To zahrnuje hlavní město New Atlantis, hlavní město Spojených kolonií, které je nejmocnější a nejmocnější vojenskou a politickou frakcí ve hře.

Je tu také Akila, hlavní město Free Star Collective, volná federace tří hvězdných systémů a bašta osobní svobody ve vesmíru. Konečně je tu Neon, město potěšení, které začalo jako rybaření, než ZenoFresh zjistil, že místní druh ryb má psychické vlastnosti a přeměnil tuto základnu na vice město.

Bethesda oficiálně odhalila Starfield na začátku tohoto roku jako exkluzivitu pro Xbox a zatím to vypadá hodně jako Skyrim in Space. Ve videu výše se podívejte na vše, co o Starfieldu zatím víme, a sledujte další potenciální novinky od Bethesdy.

