Většina dětí s MIS-C měla před rozvojem zánětlivého onemocnění pouze mírné příznaky koronaviru: studie

Většina dětí, u kterých se vyvine vzácný a závažný multisystémový zánětlivý syndrom, je v děti (MIS-C), ke kterému dochází týdny po A. Koronavirus Infekce neměla žádné příznaky nebo to byly jen mírné příznaky COVID-19, když byly původně infikovány, podle nové studie, která je považována za největší analýzu těchto případů u dětí ve Spojených státech.

Studie vedená vědci z Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a publikovaná v lékařském časopise Gama pediatrie V úterý bylo prověřeno téměř 1 800 případů MIS-C hlášených Centrům pro kontrolu a prevenci nemocí mezi březnem 2020 a polovinou ledna tohoto roku. Studie zahrnovala děti do 20 let, ačkoli většina z nich byla mladší 15 let.

MIS-C je stav, který často vede k zánětu různých částí těla, včetně srdce, plic, ledvin, mozku, kůže, očí nebo orgánů trávicího systému. Podle CDC, Který na svých webových stránkách uvádí, že hlášených případů ze státu bylo k 29. březnu celkem 3185 případů a zahrnovalo 36 úmrtí. MIS-C může být zaměňována s Kawasakiho chorobou, vzácným stavem, který může způsobit zarudnutí kůže, otoky a srdeční problémy, ale tyto dva případy nejsou stejné. Převážná většina dětí s MIS-C se uzdraví, i když některé mohou vyžadovat hospitalizaci.

Autoři studie zjistili, že většina pacientů ve studii – asi 75% – neměla žádné příznaky COVID-19, když dostali koronavirus. Když se však u pacientů později vyvinul MIS-C, obvykle o dva až pět týdnů později, byla podle analýzy CDC mezi nejčastějšími příznaky horečka.

U nejméně poloviny postižených dětí se vyskytly bolesti břicha, zvracení, průjem a červená vyrážka, zatímco téměř třetina dětí měla srdeční infekci nebo jiné poranění srdce. Tyto příznaky byly méně časté u dětí do 4 let, u nichž byla také menší pravděpodobnost potřeby intenzivní péče než u starších dětí.

CDC ve studii uvedlo, že jejich nálezy přispívají k současným teoriím, že MIS-C je pravděpodobně opožděná imunitní reakce na infekci COVID-19.

“V této průřezové studii velké skupiny pacientů s MIS-C byly identifikovány 2 vrcholy, které sledovaly vrcholy COVID-19 po dobu 2 až 5 týdnů. Geografická a časová korelace MIS-C s COVID-19 pandemie naznačuje, že MIS-C vedl k pozdní imunitní odpovědi na infekci SARS-CoV-2. Klinické rysy se lišily věkem a přítomností či nepřítomností předchozího COVID-19, “uvádí studie.

Léčba MIS-C často zahrnuje steroidy ke snížení zánětu. Ačkoli tento stav může některé děti velmi zhoršit – například jednoho chlapce z Michiganu, Podstoupil čtyři amputace Ruce a nohy po vývoji MIS-C – většina dětí s ním se plně uzdraví.

Odborníci zdůraznili, že nejlepším způsobem, jak předcházet infekci COVID-19, jsou vakcíny proti koronavirům, přičemž studie vakcín COVID-19 se v současné době provádějí u dětí. Například společnosti Pfizer a BioNTech koncem minulého měsíce oznámily, že jejich studie fáze 3 zahrnovala vakcínu proti koronaviru u dospívajících ve věku od 12 do 15 let. Bylo zjištěno, že je 100% bezpečný a efektivní.

“Klinické rysy pacientů s MIS-C se lišily podle věku a přítomnosti nebo nepřítomnosti předchozího COVID-19. Vývoj laboratorních markerů nebo diagnostických metod pro rozlišení MIS-C od těžkého onemocnění COVID-19 a dalších vysoce zánětlivých stavů, jako je jako Kawasakiho choroba je kritická Včasná a okamžitá diagnostika a léčba, “uzavírají autoři studie částečně. “Jak se pandemie COVID-19 šíří, což způsobuje třetí vrchol a udržitelnější přenos po celých Spojených státech, musí lékaři udržovat vysoký index podezření MIS-C, aby mohli tyto pacienty diagnostikovat a léčit okamžitě. Odborníci by měli hlásit podezřelé pacienty. C místním a státním zdravotním oddělením. “

