Většina amerických mužů se od roku 1995 dostala do třetího kola Wimbledonu

Wimbledon, Anglie (AFP) – Brandon Nakashima porazil Wimbledon 2021 Denis Shapovalov, semifinalista na kurtu 12 ve čtvrtek v All England Clubu ? Byl tam Martin Blackman.

Stalo se tak poté, co Taylor Fritz využil střemhlavého střemhlavého letu k neproniknutelné střele na jeho cestě k likvidaci Aleistera Graye na stejném trávníku. Blackman byl u toho také, stejně jako u vítězství Jensona Broxbyho Court 17.

Celkově vzato to byl pro Nakashimu, Fritze, Broxbyho a další americké muže produktivní – a vzácný – start do Wimbledonu: ve třetím kole jich bude osm, čtvrtina ze zbývajících 32 hráčů na hřišti. , nejvíce pro zemi na Grand Slamu na trávě od roku 1995. Je to také nejvyšší procento od US Open v roce 1996.

A tak to byl v některých ohledech dobrý začátek pro USTA a Blackmana, generálního manažera rozvoje hráčů USTA.

Byla to zábava. Byla to opravdu zábava,“ řekl Blackman během čtvrtečního večerního zpoždění deště, než se vrátil a sledoval, jak osmnáctiletá Američanka Coco Gauffová porazila Mihaelu Pozarnescuovou 6-2 6-3 na centrálním kurtu.

Gauffová, vicemistryně French Open, se stala čtvrtou Američankou ve třetím kole a přidala se k 8. nasazené Jessice Pegulaové. Amanda Anisimová a Alison Riske Amritraj, č. 20. Geoff se dále postaví Anisimové.

„Jdeme správným směrem. Cílem zjevně není třetí kolo. Cíl je mnohem dál. Ale když získáte taková čísla, je to známkou toho, že proces byl úspěšný. Takže si myslím, že je to velmi dobré.“ povzbuzující. Všichni hráči jsou ve třetím kole,“ řekl Blackman. Chtějí jít mnohem dál. Myslím, že nikdo z nich není spokojený.“

Jakékoli pozitivní znamení pro americké muže v tenise však nutně upoutá pozornost. Zaznamenaly nejen nedávný úspěch žen, samozřejmě v čele se Serenou Williamsovou a Venus Williamsovou, ale také s hlavními ligami v posledních pěti letech pro Sloane Stephensovou a Sofii Keninovou a vicemistry v tomto období jako Gove a Madison. Klíče.

Zvažte historii: Žádný muž ze země, která produkovala Billa Tildena a Dona Badge, Johna McEnroea, Jimmyho Connorse, Peta Samprase a Andreho Agassiho, nezískal grandslamový titul ve dvouhře od doby, kdy Andy Roddick před 19 lety na US Open.

Pak je tu následující: V roce 2013 se žádný hráč ze Spojených států nedostal do třetího kola Wimbledonu – něco, co se nestalo od roku 1912, kdy se akce nezúčastnili žádní Američané.

řekl 20letý hráč z Kalifornie, který se umístil na 56. místě a prošel 13. nasazeným Shapovalovem z Kanady 6-2, 4-6, 6-1, 7-6 (6), aby se dostal do třetího kola druhého majoru v řadě. „Jsem rád, že jsem na seznamu.“

Pojďme se tedy na ten seznam podívat. Ve čtvrtek se připojil ke dvěma dalším z Kalifornie a ujal se vedení – 11. Fritz porazil Brita Aleistera Graye 6-3, 7-6 (3), 6-3 a 29. Broxby porazil Francouze Benjamina Ponziho 7-6 (3), 7. – 5, 6-3 – se čtyřmi Američany hrajícími v pátečním třetím kole: č. 20 John Isner (proti nasazené 10 Yannicku Senerovi z Itálie), Frances Tiafoe č. 23 (proti Alexandru Bublikovi z Kazachstánu), č. 30 Tommy Ball (proti Jerrymu Veselému z Itálie) Česká republika) a nezařazený Steve Johnson (oproti č. 9 Kam Nouri z Británie).

Země si ve třetím kole zajistila osmé místo, protože proti sobě stáli dva Američané v zápase, který přerušil déšť a byl odložen na pátek. Jack Sock řídil Maxime Creasy 6-4, 6-4.

„Chci říct, že nemáme to, co každý hledá jako světová jednička nebo grandslamový šampion, ale máme hodně hloubky – jako hloubku, kterou jsme, myslím, měli předtím,“ řekl. Fritz, 24, který má čas v programu USTA. Plný, stejně jako jiní, jako Tiafoe a Paul.

„Máme hodně hráčů v top 32, hodně hráčů se dostane do druhého a třetího kola. Možná brzy budeme mít hodně hráčů, kteří budou soutěžit (v) druhém týdnu slamu, čtvrtfinále.“ , takové věci,“ řekl Fritz. Dobrou zprávou je, že většina lidí pracujících v této oblasti jsou mladí lidé. Budeme se stále zlepšovat a zlepšovat.“

Ze zbývajících Američanů pouze Isner, 37letý, který ve druhém kole porazil dvojnásobného wimbledonského šampiona Andyho Murrayho, a 32letý Johnson ve svých 20 letech.

Nakashima, nejmladší ve skupině, hrál proti Shapovalovovi ofenzivní, ale čistý typ tenisu, včetně pouhých 14 nepřesvědčivých faulů a vyhrál všech sedm svých zásahů a volejbalových bodů.

Bylo velmi těžké najít slabiny,“ řekl Shapovalov. „Vůbec mi nedali moc k hledání.“

Blackman zaznamenal decentralizovanou strukturu sektorových, regionálních a národních táborů pro juniory a vyhrazenou podporu pro 15 až 22leté, někdy jim umožnilo zůstat doma a někdy se dostat do programu.

Také rád zmínil důležitost talentu a mentality samotných hráčů.

„Tito kluci chtějí být nejlepšími Američany. Mají vysoké cíle. Chtějí být v první desítce. Chtějí zvednout laťku pro US Open za pár měsíců.“ . Musí to být v hlavě a srdci – tak to mají i oni.“

