Vesmírný dalekohled z 80. let mohl vidět Planetu devět

V roce 1983 provedl astronom Michael Rowan Robinson pátrání po navrhované planetě 10 (Pluto bylo v té době ještě planetou) pomocí dat z infračerveného astronomického satelitu, prvního infračerveného vesmírného dalekohledu. Rowan Robinson neobjevil novou planetu a v roce 1991 si byl docela jistý, že žádná taková planeta neexistuje, alespoň ne v oblasti oblohy, na kterou se dívá.

Ale od té doby nové oblasti oblohy Doporučeno Jako možné domovy pro skrytou planetu, nyní nazývanou Planeta Devět. Někteří astrofyzici podezřívají planetu – nebo alespoň něco s velkou gravitací – kvůli pohybům objektů v Kuiperově pásu, vzdáleném disku komet, asteroidů a ledových látek mimo oběžnou dráhu Neptunu.

Po nedávném výzkumu, který navrhl nové potenciální úkryty pro Planetu Devět, Rowan Robinson znovu prozkoumal 38 let stará data a našel tři infračervené zdroje, které by podle něj mohly být teoretickým světem. Jeho práce má být publikována v Monthly Notices of the Royal Astronomical Society a je Aktuálně hostováno na předtiskovém serveru arXiv.

Planeta Devět (dříve Planeta X, jako v dopise) byla dlouho považována za možnost. The objev neptunu Rok 1846 přišel poté, co astronomové zjistili, že dráha Uranu se mírně liší od toho, co předpovídala matematika. Uvědomili si, že Uran s jeho přitažlivostí něco trápí. Ukázalo se, že toto těleso je osmá planeta.

Pozorování Neptunu pak vedlo astronomy k domněnce, že by tam venku mohla být další planeta, která si zahrává s oběžnou dráhou nově objeveného světa. Pluto bylo nalezeno v roce 1930 při pohledu na objekty na fotografických deskách, ale pohyb Neptunu nelze vysvětlit.

Vědci hledající planetu Devět odhadují, že její hmotnost je několikrát větší než hmotnost Země a její oběžná dráha trvá tisíce let. Planeta Devět je samozřejmě jen jednou z odpovědí na to, proč oběžné dráhy některých objektů selhávají. Jednou z alternativních teorií je, že namísto planety devět je to ve skutečnosti a prstenec trosek. Jiní navrhli, že „planeta“ by mohla být Černá díra velikosti bowlingové koule.

Pro pozdější práci provedl Rowan Robinson svůj výzkum před téměř 40 lety a našel tři body v datech z konce léta 1983, které naznačovaly, že se některé objekty pohybují po obloze. Zdroje dat však zůstávají na galaktické úrovni nízké, což znamená, že družice pořizovala data přes spoustu prašného a zakaleného materiálu, který může vyzařovat infračervené světlo.

Jinými slovy, práce je nepolapitelná věc. Rowan Robinson to dobře ví. „Vzhledem k nízké kvalitě objevů IRAS na druhém konci průzkumu a ve velmi obtížné části oblohy pro objevy v daleké infračervené oblasti není možnost, že by kandidát byl skutečný,“ napsal ve svém příspěvku. .

To ale není důvod, proč v pátrání nepokračovat. Není to kryptografie. Lidé hledající devátou planetu se dívají na skutečný matematický problém. On ona On je Je to obzvláště „geniální řešení“, jako planetární astronomka Michelle Bannister řekl Gizmodo v roce 2017.

Brzy možná budeme mít nové odpovědi. Observatoř Vera Rubin v Chile je ve výstavbě a každý týden bude fotografovat celou oblohu pomocí největšího digitálního fotoaparátu, jaký byl kdy vyroben. Ve srovnání s dobou, kdy astronomové museli k hledání změn ve vesmíru používat pouze oči, máme nyní umělou inteligenci, která dokáže detekovat zajímavé signály v datech, které přesahují možnosti pouhého oka. Je fér říci, že jsme blíže k odhalení pravdy, než jsme byli dříve. Dobré věci přicházejí k tomu, kdo čeká…ale doufáme, že už nebudeme muset čekat.

